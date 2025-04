Le previsioni | il ponte dell' 1 maggio è un piccolo antipasto dell' estate

ponte dell'1 maggio 2025, la Puglia sarà interessata da un vasto campo di alta pressione di matrice subtropicale, che garantirà condizioni meteo perlopiù stabili e soleggiate su tutto il territorio regionale. Stando alle previsioni di 3Bmeteo, sarà quindi un'ottima occasione per. 🔗 Brindisireport.it - Le previsioni: il ponte dell'1 maggio è un piccolo antipasto dell'estate Durante il lungo'12025, la Puglia sarà interessata da un vasto campo di alta pressione di matrice subtropicale, che garantirà condizioni meteo perlopiù stabili e soleggiate su tutto il territorio regionale. Stando alledi 3Bmeteo, sarà quindi un'ottima occasione per. 🔗 Brindisireport.it

Sole e caldo quasi estivo per il ponte del 1 maggio su Napoli e Campania: le previsioni meteo dell’esperto - Caldo torrido e temperature a ridosso dei 30 gradi: dal 30 aprile al 10 maggio, in Campania un'estate ante litteram. Le previsioni del meteorologo Mazzarella.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Che tempo farà il ponte dell’1 maggio, primo caldo estivo fino a 25°C: le previsioni meteo di Giuliacci - Le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci a Fanpage.it sul ponte dell'1 maggio 2025: "Dopo una breve perturbazione atlantica tra mercoledì 30 aprile e domenica 4 maggio sole e temperature in rialzo con punte di 25 gradi grazie all'arrivo sull'Italia dell'anticiclone africano".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Le previsioni: il ponte dell'1 maggio è un piccolo antipasto dell'estate - I meteorologi di 3Bmeteo: la Puglia sarà interessata da un vasto campo di alta pressione di matrice subtropicale, poi dalla prossima settimana la situazione potrebbe cambiare ... 🔗brindisireport.it

Previsioni meteo Ponte 1 maggio 2025/ Torna l’anticiclone dopo il maltempo: sole e caldo da Nord a Sud - Previsioni meteo ponte 1 maggio, in arrivo l'anticiclone che garantirà una fase stabile con sole, caldo e temperature estive in tutta Italia a partire da venerdì ... 🔗ilsussidiario.net

Che tempo farà il ponte dell’1 maggio, primo caldo estivo fino a 25°C: le previsioni meteo di Giuliacci - Le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci a Fanpage.it sul ponte dell’1 maggio 2025: “Dopo una breve perturbazione atlantica tra mercoledì 30 aprile e domenica 4 maggio sole e temperature in ... 🔗fanpage.it