Le politiche ambientali si sono trasformate in paradosso dice Tony Blair

Tony Blair Institute for Global Change e firmata dall'ex premier britannico Sappiamo che l'attuale stato del dibattito sul cambiamento climatico è permeato di irrazionalità. Di conseguenza, sebbene la maggior parte delle persone accetti che il cambiamento climatico sia una realtà causata dall'attività umana, si allontana dagli aspetti politici della questione perché ritiene che le soluzioni proposte non siano fondate su buone politiche. Così, nei paesi sviluppati, gli elettori si sentono chiamati a fare sacrifici finanziari e cambiamenti nel proprio stile di vita, pur sapendo che il loro impatto sulle emissioni globali è minimo. Qualunque sia la responsabilità storica del mondo sviluppato per il cambiamento climatico, chi ha una conoscenza anche sommaria dei fatti sa che in futuro le principali fonti di inquinamento proverranno principalmente dai paesi in via di sviluppo.

