Le parole di Chiara Squarcina direttrice scientifica della Fondazione Musei Civici Venezia e co-curatrice della mostra che racconta il legame storico e culturale fra Venezia e Creta

Venezia, 30 apr. (askanews) – È l’oro delle icone bizantine quello che splende nelle sale di Palazzo Ducale a Venezia, ma brilla anche una storia del modo in cui la Serenissima ha dialogato con gli artisti cretesi, capaci di dare qualcosa alla pittura veneta rinascimentale dopo averne a loro volta assorbito la grande lezione. È la mostra “L’oro dipinto”, che ricostruisce la storia di un legame pittorico e della nascita di quello che viene definito “un mondo di immagini”. Leggi anche › Amare l’arte con Vittorio Sgarbi. A Venezia Tiziano dipinse una sinfonia “È la a storia di Venezia – ha detto ad askanews Chiara Squarcina, direttrice scientifica della Fondazione Musei Civici Venezia e co-curatrice della mostra – che ci ribadisce ancora una volta come la Repubblica costruisse tutti i rapporti attraverso il commercio e la cultura. 🔗 Iodonna.it - Le parole di Chiara Squarcina, direttrice scientifica della Fondazione Musei Civici Venezia e co-curatrice della mostra che racconta il legame storico e culturale fra Venezia e Creta. , 30 apr. (askanews) – È l’oro delle icone bizantine quello che splende nelle sale di Palazzo Ducale a, ma brilla anche una storia del modo in cui la Serenissima ha dialogato con gli artisti cretesi, capaci di dare qualcosa alla pittura veneta rinascimentale dopo averne a loro volta assorbito la grande lezione. È la“L’oro dipinto”, che ricostruisce la storia di unpittorico enascita di quello che viene definito “un mondo di immagini”. Leggi anche › Amare l’arte con Vittorio Sgarbi. ATiziano dipinse una sinfonia “È la a storia di– ha detto ad askanewse co-– che ci ribadisce ancora una volta come la Repubblica costruisse tutti i rapporti attraverso il commercio e la cultura. 🔗 Iodonna.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su altri siti se ne discute

Selvaggia Lucarelli si è pentita? Le parole a sorpresa su Chiara Ferragni. Su Fedez invece... - "Chiara Ferragni ha pagato abbastanza, si merita una seconda possibilità", sentenzia Selvaggia Lucarelli, dalle telecamere di Verissimo, confessando addirittura di provare "empatia" nei confronti dell'imprenditrice digitale, coinvolta nello scandalo conosciuto come pandoro-gate. "È un periodo che provo empatia per Ferragni, penso... Prosegui la lettura 🔗milleunadonna.it

L’avreste mai detto? Selvaggia Lucarelli fa dei complimenti a Chiara Ferragni: ecco le sue parole - Selvaggia Lucarelli e Chiara Ferragni non hanno mai avuto un buon rapporto, ma oggi qualcosa sembra cambiare: cosa è successo? Di recente la giornalista ha speso belle parole per l’influencer di Cremona; a onor del vero, anche nella sua intervista di Verissimo, proprio Selvaggia Lucarelli ha dichiarato che Chiara Ferragni stia pagando troppo le sue colpe e che sarebbe arrivato il momento di darle tregua. 🔗donnapop.it

Furto in casa, parole pesanti e tanta rabbia: ecco cos’è successo a Chiara e Zeudi - Se ci fermiamo a pensare a quanto è accaduto, proviamo ancora un misto di sconcerto e irritazione. È accaduto nell’abitazione di Chiara, a Trento, quando due sconosciute si sono introdotte in casa con l’intento di rubare. Vi ritrovate mai a immaginare lo spavento di sentire rumori sospetti e all’improvviso scoprire che qualcuno fruga nei vostri […] L'articolo Furto in casa, parole pesanti e tanta rabbia: ecco cos’è successo a Chiara e Zeudi è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

In mostra al Museo Fortuny le Sincronie di Sergio Monari; A Forte Marghera il taglio del nastro della 5^ edizione di Artefici del Nostro Tempo; I giovani talenti dell'arte esposti a Forte Marghera, apre la mostra Artefici del Nostro Tempo | VIDEO; IL VIDEO. Venezia e Creta, storia di uno scambio culturale profondo. 🔗Approfondimenti da altre fonti