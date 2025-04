Le nuove vie dell’oro Il governo traccia la rotta | dai Caraibi all’Australia

Lanazione.it - Le nuove vie dell’oro. Il governo traccia la rotta: dai Caraibi all’Australia "Vietato piangersi addosso". È più di uno slogan: è la linea guida di una strategia che punta a trasformare la difficoltà in opportunità. Giorgio Silli, sottosegretario agli Affari esteri, lo ha ribadito con fermezza davanti alla platea di Confindustria, nel pieno di una fase delicata per l’export italiano, messo sotto pressione dalle barriere commerciali imposte dagli Stati Uniti."Non possiamo più permetterci di dipendere solo dai grandi mercati storici - ha detto - perché oggi quegli stessi mercati ci mettono sotto scacco con dazi e restrizioni che penalizzano il nostro manifatturiero". Il riferimento è chiaro: gli Usa, da sempre destinazione privilegiata del made in Italy, stanno imponendo dazi su vari prodotti simbolo dell’eccellenza italiana, dall’agroalimentare alla moda, costringendo le imprese a ripensare le proprie strategie. 🔗 Lanazione.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Se ne parla anche su altri siti

All’ex Teatro dell’Oriuolo la mostra “Vestirsi è facile / Nuove forme radicali” - Dal 3 aprile fino al 22 maggio IED Firenze presenta all’ex Teatro dell’Oriuolo la mostra “Vestirsi è facile / Nuove forme radicali”: un progetto di Dario Bartolini – Archizoom”. La mostra è il primo appuntamento di “Campo Aperto”, un programma di iniziative promosso da IED Firenze che apre alla... 🔗firenzetoday.it

Tradimento emotivo o fisico? Le nuove forme dell’infedeltà nell’era digitale - Tempo di lettura: 2 minutiUn tempo era tutto più semplice: una scappatella, un bacio rubato in ufficio, due sguardi di troppo alla cena aziendale. Oggi? Il tradimento ha preso il Wi-Fi, si è abbonato a Netflix, ha fatto swipe a destra su Tinder e ha un profilo privato su Instagram dove segue solo influencer e account dal nome tipo “cuore_segreto_89”. Benvenuti nell’epoca del tradimento 2.0, dove non c’è bisogno di togliersi i vestiti per sentirsi infedeli. 🔗anteprima24.it

Festival dell’architettura, una passeggiata in 10 tappe al Miglio d’oro - Sabato 12 aprile tra Portici ed Ercolano l’iniziativa aperta a tutti organizzata dall’Ordine degli architetti e dalla Fondazione Ente Ville Vesuviane. Anche Napoli partecipa con un evento a “Rigenera. Piano B” la quarta edizione del Festival dell’Architettura che quest’anno si tiene a a Reggio Emilia, Detroit, Kharkiv, Beirut, Maputo, Bruxelles e Tripoli. “10 passi verso il futuro. […] 🔗2anews.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Le nuove vie dell’oro. Il governo traccia la rotta: dai Caraibi all’Australia; La Mostra “Le vie dell’oro” di Fiamma Zagara per il Progetto “Storie” inaugurata al Circolo Esteri di Roma; Cai Eagle Team, Oman 2025: 11 nuove vie nella roccia omanita; Quattro vie aperte oltre confine: il Gruppo Gamma Lecco celebra la spedizione turca. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Una nuova origine per l’oro e altri elementi pesanti - Anche le magnetar, attraverso i loro brillamenti giganti, possono contribuire alla formazione dell'oro e di altri elementi pesanti, processo che finora era stato identificato solo nelle rare collision ... 🔗media.inaf.it

L'Italia e la "via dell'Oro" che rivoluziona i commerci - Il corridoio India-Golfo Persico-Europa è un progetto da 600 miliardi che taglia fuori la Cina. Il ruolo chiave di Trieste ... 🔗msn.com

Il boom dell'oro. Per la prima volta supera quota 3.500 dollari l'oncia, poi frena - Gli investitori hanno scelto l'oro come bene rifugio, in un momento di debolezza del dollaro e di incertezza commerciale ... 🔗huffingtonpost.it