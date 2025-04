Le mamme di oggi | chic multitasking e sempre alla moda

alla funzionalità alla classe, passando per il comfort e la versatilitàLa Festa della Mamma è ormai alle porte e mentre ci prepariamo a celebrare queste figure straordinarie, una domanda ricorre spontaneamente: cosa regalarle per rendere davvero speciale questo giorno? In un mondo in cui le mamme sono sempre più multitasking, è fondamentale che anche il regalo che le accompagna rifletta questa realtà. Quest’anno, la risposta potrebbe essere una borsa che non solo completi il suo outfit, ma che le offra anche la praticità di cui ha bisogno.Un brand che incarna perfettamente l’essenza della mamma moderna è MUNICH, il marchio spagnolo che, con la sua linea di borse dal design contemporaneo, celebra tutte le donne che con stile affrontano ogni aspetto della loro vita. 🔗 361magazine.com - Le mamme di oggi: chic, multitasking e sempre alla moda Una selezione di borse che racconta ogni aspetto della maternità moderna, dfunzionalitàclasse, passando per il comfort e la versatilitàLa Festa della Mamma è ormai alle porte e mentre ci prepariamo a celebrare queste figure straordinarie, una domanda ricorre spontaneamente: cosa regalarle per rendere davvero speciale questo giorno? In un mondo in cui lesonopiù, è fondamentale che anche il regalo che le accompagna rifletta questa realtà. Quest’anno, la risposta potrebbe essere una borsa che non solo completi il suo outfit, ma che le offra anche la praticità di cui ha bisogno.Un brand che incarna perfettamente l’essenza della mamma moderna è MUNICH, il marchio spagnolo che, con la sua linea di borse dal design contemporaneo, celebra tutte le donne che con stile affrontano ogni aspetto della loro vita. 🔗 361magazine.com

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Cosa riportano altre fonti

Depressione post parto: quando si manifesta, con quali segnali e come si può affrontare oggi il disturbo che colpisce più del 10 per cento delle mamme - Secondo gli studi, l’insorgenza del disturbo depressivo maggiore avviene entro le prime 4-6 settimane dopo il parto, ma in Italia non esistono stime precise sul fenomeno, che risulta spesso difficile da individuare. Dagli «incontri di canto» sperimentali alla rete di aiuti sul territorio: ecco che cosa si può fare attualmente 🔗vanityfair.it

Oggi al cimitero la pulizia delle lapidi - Questa mattina, dalle 10 alle 12, Anpi Monza darà prosecuzione a una nobile tradizione cittadina, a ridosso della Festa della Liberazione del 25 aprile, in un’iniziativa aperta a chiunque volesse partecipare. I volontari dell’associazione si ritroveranno al campo dei Partigiani del cimitero urbano di Monza per la pulizia delle lapidi dei partigiani e delle partigiane, muniti di guanti, spugna abrasiva, sapone e panno per asciugare. 🔗ilgiorno.it

Cartabellotta (Gimbe): "Oggi italiani troppo spesso pagano per curarsi" - Decreto anti-liste d'attesa? 'Ci sono cose buone ma è estremamente centralista e in ritardo con i tempi' Roma, 10 apr. (Adnkronos Salute) - "Smettiamola di parlare di sanità pubblica e privata. C'è una sanità che viene erogata dal Servizio sanitario nazionale, dove il paziente non paga nulla 🔗ilgiornaleditalia.it

Cosa riportano altre fonti

Le mamme di oggi: chic, multitasking e sempre alla moda. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne