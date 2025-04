Le Maldive vietano l’ingresso ai cittadini israeliani

Maldive hanno stabilito con effetto immediato il divieto di ingresso ai cittadini israeliani. Come spiegato dal presidente Mohamed Muizzu, il motivo della decisione è la volontà di mostrare una "risoluta solidarietà" al popolo palestinese per i massacri subiti a Gaza e una ferma condanna alle azioni di Tel Aviv.I motivi della decisioneCon l'approvazione votata dal parlamento maldiviano al terzo emendamento alla legge che regola l'immigrazione, e la ratifica data subito dopo dal presidente, i detentori di passaporto israeliano non potranno più entrare nel Paese. Muizzu ha descritto l'emendamento come un chiaro riflesso della nostra posizione rispetto alle atrocità ancora in corso in Palestina e ha inoltre parlato del "genocidio" commesso da Israele a Gaza. Le Maldive, Paese musulmano, continuano a chiedere di dichiarare Israele responsabile ai sensi del diritto internazionale.

