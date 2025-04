Le Iene Marika Milani accusa Rocco Siffredi | ‘Scene violente mi sono sentita obbligata’ lui replica

Rocco Siffredi, finito al centro di un'inchiesta giornalistica de Le Iene. Dopo un primo servizio andato in onda due settimane fa, la trasmissione è tornata sul caso con nuove testimonianze, tra cui quella di Marika Milani, attrice hard ed ex collaboratrice di Siffredi, che ha parlato di abusi, violenze e pressioni psicologiche subite durante la carriera.Marika Milani racconta: 'Non c'era consenso, mi sono trovata 40 uomini addosso' Nel servizio di Roberta Rei, Marika Milani descrive un ambiente lavorativo estremamente pericoloso e poco trasparente: "Mi sono trovata in scene con 40 uomini non professionisti, selezionati tra sconosciuti disposti a pagare 2.000 euro per partecipare. Non sapevo cosa mi aspettava. Quando ho capito, volevo scappare".

Ne parlano su altre fonti

Rocco Siffredi, accuse shock da Marika Milani a Le Iene: "Ecco le cose schifose che mi ha fatto" - Nuova puntata del caso Rocco Siffredi: la testimonianza shock di Marika Milani a Le Iene riaccende la polemica sui presunti abusi ai danni delle sue colleghe. Continua a far discutere l'inchiesta de Le Iene che ruota attorno a Rocco Siffredi, una delle icone dell'hard italiano. Dopo le prime denunce raccolte da Roberta Rei, nella puntata di ieri del programma di Italia 1 è arrivata una nuova, scioccante testimonianza: quella dell'attrice Marika Milani. 🔗movieplayer.it

Per Alberto Stasi la semilibertà si allontana, l'accusa dice no dopo l'intervista a Le Iene: che succede ora - La procura generale ha chiesto il rigetto dell'istanza di semilibertà di Alberto Stasi, a causa della mancata autorizzazione per l'intervista a Le Iene 🔗notizie.virgilio.it

Rocco Siffredi accusato di stupro, Marika Milani: "Ha abusato di me, deve violentare per venire", l'attore: "Lei diceva 'sfondami il cu*o, non fermarti'" - VIDEO - "Se una ragazza decide di non fare l’anale, perde metà dei lavori, quindi l’agente è deluso, perché guadagnerà la metà con te. Così ti mandano apposta da Rocco per “romperti”, perché così pensano che dopo accetterai altre scene di anale" Rocco Siffredi accusato di stupro da altre attrici porn 🔗ilgiornaleditalia.it

Cosa riportano altre fonti

Rocco Siffredi, accuse shock da Marika Milani a Le Iene: Ecco le cose schifose che mi ha fatto; REI: Rocco sotto accusa: abusi e violenze?; Le Iene vs Siffredi, le rivelazioni in esclusiva a MOW. Marika Milani nel 2022: “Rocco maestro nel far sentire l'attrice a proprio agio”. All'evento: “Ho il video sul palco con la mamma al Bergamosex. E Priscilla Salerno… [FOTO] - MOW -; IL COMPLOTTO? Benny Green: “Un’agenzia mi propose di diffamare Rocco Siffredi”. E su Marika Milani: “Era entusiasta, disse 'a lui devo tutto', ma poi.... E sulle accuse di stupro a Le Iene.... 🔗Approfondimenti da altre fonti

Rocco Siffredi, accuse shock da Marika Milani a Le Iene: "Ecco le cose schifose che mi ha fatto" - Continua a far discutere l'inchiesta de Le Iene che ruota attorno a Rocco Siffredi, una delle icone dell'hard italiano. Dopo le prime denunce raccolte da Roberta Rei, nella puntata di ieri del program ... 🔗msn.com

Nuove accuse di violenza sessuale contro Rocco Siffredi, le attrici a Le Iene: «Non era un film, era uno stupro» - Alcune performer sono tornate a puntare il dito contro la pornostar, che respinge ogni accusa L'articolo Nuove accuse di violenza sessuale contro Rocco Siffredi, le attrici a Le Iene: «Non era un film ... 🔗msn.com

“Non era un film ma uno stupro, sceglieva non professionisti”: altre attrici accusano Siffredi di violenze - Nella puntata de Le Iene in onda martedì 29 aprile viene mostrato un servizio in cui altre attrici porno, tra cui Marika Milani, accusano Rocco Siffredi ... 🔗fanpage.it