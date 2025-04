Le Grafiche Manzanesi sono salve e con loro tutti i posti di lavoro

Grafiche Manzanes S.r.l., dopo un periodo difficile, sono salve. E con loro i dieci posti di lavoro che garantiscono. Ne ha dato disposizione una recente sentenza, datata 18 aprile. Cosa è successoIn quel giorno il Tribunale di Udine ha dichiarato l’apertura della liquidazione. 🔗 Udinetoday.it - Le Grafiche Manzanesi sono salve e con loro tutti i posti di lavoro LeManzanes S.r.l., dopo un periodo difficile,. E coni diecidiche garantiscono. Ne ha dato disposizione una recente sentenza, datata 18 aprile. Cosa è successoIn quel giorno il Tribunale di Udine ha dichiarato l’apertura della liquidazione. 🔗 Udinetoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Le case automobilistiche sono salve (per ora) dalle multe: più tempo per ridurre le emissioni - Le case automobilistiche possono tirare un respiro di sollievo. La Commissione europea ha accolto la loro richiesta di concedere più tempo per mettersi in regola con i nuovi tetti di emissioni, permettendo così alle aziende di evitare multe salate. Il collegio ha approvato la riforma del... 🔗europa.today.it

GIGABYTE, sono disponibili le schede grafiche AMD Radeon RX serie 9000 - GIGABYTE TECHNOLOGY ha annunciato il lancio delle schede grafiche GIGABYTE Radeon RX 9000 Series, basate sulle unità di calcolo AMD RDNA 4 potenziate per il ray tracing, garantendo un’esperienza immersiva su tutte le principali risoluzioni di gioco. Per soddisfare le esigenze dei gamer in termini di velocità, prestazioni e qualità visiva, GIGABYTE presenta tre modelli: AORUS Radeon RX 9070 XT ELITE 16G Radeon RX 9070 XT GAMING OC 16G Radeon RX 9070 GAMING OC 16G Queste schede offrono soluzioni di raffreddamento ottimizzate per rispondere alle diverse necessità dei videogiocatori. 🔗game-experience.it

GIGABYTE, sono disponibili le schede grafiche GeForce RTX 5060 Ti 16GB, RTX 5060 Ti 8GB e RTX 5060 Series - GIGABYTE TECHNOLOGY, produttore leader di hardware gaming di fascia alta, annuncia oggi il lancio delle schede grafiche NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti (disponibili nelle varianti da 16GB e 8GB) e della serie RTX 5060, basate sull’architettura NVIDIA Blackwell. Le RTX 5060 Ti e RTX 5060 rappresentano soluzioni di fascia media, pensate per il gaming in 2K e 1080p, ideali anche per creator e sviluppatori AI leggeri nell’utilizzo quotidiano. 🔗game-experience.it

Su questo argomento da altre fonti

Le Grafiche Manzanesi sono salve e con loro tutti i posti di lavoro. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia