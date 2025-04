Le goth lips di Sabrina Carpenter per la nuova campagna Versace sono la lip combo che ci serviva

Sabrina Carpenter da tempo sa bene quanto la sua immagine sia cambiata nel corso degli anni. Dai primi passi su Disney Channel fino al palco dei più importanti festival internazionali, la cantante ha saputo costruire con intelligenza un'identità visiva precisa: capelli biondi morbidi, trucco naturale, vibe da pop star d'altri tempi, e un guardaroba pieno di richiami vintage. Ma ora sembra aver deciso di mescolare le carte, presentandosi con una versione di sé completamente nuova. E l'ha fatto per Versace.Sabrina Carpenter (ebbene sì, proprio lei) tra gotico e glamour: il lato oscuro della nuova campagna VersaceNelle foto della nuova campagna "La Vacanza" firmata Carlijn Jacobs, Sabrina Carpenter quasi non la riconosciamo. Pelle quasi eterea, labbra bordeaux intense, sopracciglia più scure del solito e uno sguardo che vibra di mistero.

