Le farine non sono tutte uguali

La farina è l'anima della pasticceria: un ingrediente apparentemente semplice, ma dalle mille sfumature tecniche e sensoriali, che è diventato il centro di ricerca e sviluppo per aziende e pasticcieri nel corso degli ultimi anni. Dalla scelta della tipologia alla forza (indicata con W), ogni dettaglio può influenzare il risultato finale di un dolce. Le farine più utilizzate in pasticceria: Farina 00: è la regina delle farine da pasticceria. Finemente macinata, con un contenuto proteico variabile tra l'8,5 e il 12,5 per cento a seconda della marca, è ideale per dolci soffici come pan di Spagna, torte e biscotti. La sua struttura fine garantisce impasti lisci e ben lievitati. La farina 0, invece, è meno macinata e contiene ancora alcuni dei nutrienti presenti nella crusca, che la rendono ricca di fibre e vitamine.

