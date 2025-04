Le Farfalle hanno una nuova allenatrice | scelta Mariela Pashalieva per il dopo Maccarani Chi è la dt bulgara | le medaglie e l’eredità dopo gli scandali

Farfalle della ginnastica ritmica, il 5 maggio inizierà ufficialmente il «dopo Maccarani». Sarà la ex campionessa bulgara Mariela Pashalieva a prendere le redini della nazionale azzurra e a succedere alla storica direttrice tecnica Emanuela Maccarani, a cui la federazione ha stracciato il contratto dopo il rinvio a giudizio coatto nel caso di maltrattamenti contro le atlete. A comunicarlo è la Federazione ginnastica d’Italia: «Abbiamo individuato la nuova head coach della squadra nazionale di Ritmica». Tra meno di una settimana sarà il presidente ad interim di Federginnastica a presentare alle Farfalle la nuova allenatrice nella loro Accademia di Desio, in Lombardia.Chi è Mariela Pashalieva: le medaglie sulla pedana e la sfida italianaNata nel 1970, Mariela Pashalieva è cresciuta sportivamente nella prestigiosa Cska di Sofia. 🔗 Per ledella ginnastica ritmica, il 5 maggio inizierà ufficialmente il «». Sarà la ex campionessaa prendere le redini della nazionale azzurra e a succedere alla storica direttrice tecnica Emanuela, a cui la federazione ha stracciato il contrattoil rinvio a giudizio coatto nel caso di maltrattamenti contro le atlete. A comunicarlo è la Federazione ginnastica d’Italia: «Abbiamo individuato lahead coach della squadra nazionale di Ritmica». Tra meno di una settimana sarà il presidente ad interim di Federginnastica a presentare allelanella loro Accademia di Desio, in Lombardia.Chi è: lesulla pedana e la sfida italianaNata nel 1970,è cresciuta sportivamente nella prestigiosa Cska di Sofia. 🔗 Open.online

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ne parlano su altre fonti

Ginnastica Ritmica, Mariela Pashalieva nuova allenatrice Farfalle - La Federazione Ginnastica d’Italia ha individuato la nuova allenatrice della squadra nazionale di Ritmica per le Farfalle. Dal 5 maggio prossimo Mariela Pashalieva assumerà l’incarico di allenatrice delle Farfalle azzurre presso l’Accademia internazionale di Desio, dopo l’uscita di scena di Emanuela Maccarani. La scelta del Presidente federale Andrea Facci, direttore tecnico ad interim della sezione dei piccoli attrezzi, è caduta su un profilo di grande esperienza internazionale, con due partecipazioni olimpiche all’attivo, nello staff tecnico dell’Insieme bulgaro, ai Giochi di Pechino 2008 ... 🔗lapresse.it

«Ci hanno tolto la nostra allenatrice, è peggio di 3 anni fa», la protesta delle Farfalle dopo il licenziamento di Emanuela Maccarani - Se anche la Federginnastia ha votato «all’unanimità» per l’allontanamento della direttrice tecnica Emanuela Maccarani, rinviata a giudizio per presunti maltrattamenti alle atlete, sono proprio le «Farfalle» a protestare per il licenziamento della 50enne. Una scelta compiuta «senza nessun preavviso né comunicazione», e soprattutto «a una settimana dalla partenza per la prima uscita internazionale con la nuova squadra». 🔗open.online

Il “tuffo a cufaniello” l’hanno inventato i Maori, in Nuova Zelanda sabato c’è il mondiale - In Nuova Zelanda non lo sanno che si chiamano “tuffi a cufaniello”. Lì li chiamano “manu”, e scrive il Guardian e che da quelle parti è proprio una mania, l’altrimenti detto tuffo “a bomba. Tanto che – la notizia è questa – hanno proprio un campionato apposito di specialità, il Z Manu World Champs. Se non avete niente da fare, si disputa sabato prossimo a Auckland. “Un manu – spiega il Guardian – è una tecnica di immersione simile a una bomba, sviluppata dalle comunità Maori e Pasifika, che è diventata un passatempo nazionale. 🔗ilnapolista.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Le Farfalle hanno una nuova allenatrice: scelta Mariela Pashalieva per il dopo Maccarani. Chi è la dt bulgara: le medaglie e l'eredità dopo gli scandali; Ginnastica Ritmica, Mariela Pashalieva nuova allenatrice Farfalle - LaPresse; Le Farfalle azzurre ripartono dopo il caso Maccarani: Pashalieva è la nuova allenatrice; Farfalle a Mariela Pashalieva: chi è la nuova allenatrice della ginnastica ritmica. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Farfalle a Mariela Pashalieva: chi è la nuova allenatrice della ginnastica ritmica - Leggi su Sky Sport l'articolo Farfalle a Mariela Pashalieva: chi è la nuova allenatrice della ginnastica ritmica ... 🔗sport.sky.it

Le Farfalle azzurre ripartono dopo il caso Maccarani: Pashalieva è la nuova allenatrice - L'ex atleta bulgara che ha fatto parte anche dello staff della sua nazionale assumerà l'incarico dal 5 maggio ... 🔗gazzetta.it

Ginnastica ritmica, Mariela Pashalieva nuova allenatrice Farfalle azzurre - La Federazione Ginnastica d'Italia ha individuato la nuova head coach della squadra nazionale di Ritmica. Dal 5 maggio prossimo Mariela Pashalieva assumerà l'incarico di allenatrice delle Farfalle azz ... 🔗msn.com