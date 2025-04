Le famiglie israeliane a Roma chiedono la verità sui rapiti del 7 ottobre

Roma delle famiglie di cinque ostaggi israeliani rapiti e deportati a Gaza squarcia un silenzio che si fa incombente sulla sorte dei cinquantanove ancora detenuti nelle mani dei terroristi di Hamas. Mentre si discute su quanto avviene sul campo nella Striscia, nelle stanze della diplomazia ci si dimentica di chi vive segregato e privato delle libertà da oltre cinquecentosettanta giorni – in uno stato di indigenza e di violenze subite – come testimoniato da quei rapiti che hanno ritrovato la libertà.Le famiglie accolte a Roma in questi giorni hanno già avuto la notizia pressoché certa del decesso dei loro cari per mano di Hamas.

