Le due parole usate dai genitori che minano la serenità dei bimbi secondo l’esperta

secondo l’esperta di genitorialità Reem Raouda, imprenditrice e parental coach, questo tipo di risposta rischia di fare più male che bene.In un articolo pubblicato su CNBC, Raouda ha spiegato perché dire “stai bene” può diventare un automatismo dannoso, capace di far sentire i bambini come se le loro emozioni non fossero valide.In sostanza ciò che Raouda scrive è: immagina di stare male, di sentirti spaventata o triste, e qualcuno ti dice che stai bene. Ti sentiresti capita? Probabilmente no. Lo stesso vale per i bambini. Quando diciamo “stai bene” mentre loro sono in lacrime, in realtà stiamo dicendo loro: “quello che provi non è vero”. 🔗 Gravidanzaonline.it - Le due parole usate dai genitori che minano la serenità dei bimbi (secondo l’esperta) Quante volte, davanti a un pianto improvviso o a una caduta, ci scappa un “Tranquillo, stai bene”? È una frase che usiamo con le migliori intenzioni: vogliamo rassicurare, calmare, aiutare nostro figlio a superare il momento. Madialità Reem Raouda, imprenditrice e parental coach, questo tipo di risposta rischia di fare più male che bene.In un articolo pubblicato su CNBC, Raouda ha spiegato perché dire “stai bene” può diventare un automatismo dannoso, capace di far sentire i bambini come se le loro emozioni non fossero valide.In sostanza ciò che Raouda scrive è: immagina di stare male, di sentirti spaventata o triste, e qualcuno ti dice che stai bene. Ti sentiresti capita? Probabilmente no. Lo stesso vale per i bambini. Quando diciamo “stai bene” mentre loro sono in lacrime, in realtà stiamo dicendo loro: “quello che provi non è vero”. 🔗 Gravidanzaonline.it

