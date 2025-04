Le auto elettriche vanno meglio eccetto Tesla ma non basta né per la transizione né per l’industria

Come ricaricare auto elettriche. Installate le colonnine di Poste - Installate da Poste Italiane ad Anzola, Granarolo e Sasso Marconi le colonnine per la ricarica di auto elettriche. L’installazione rientra nel progetto Polis – Casa dei servizi digitali. In totale, in questi Comuni, sono state installate e attivate sette colonnine a disposizione dei cittadini. Poste Italiane si è impegnata ad attivare entro il 2026 10mila punti di ricarica elettrica 2x22kW tipo quick, con una significativa quota di fast dc da 50kW. 🔗ilrestodelcarlino.it

Auto elettriche, con le nuove colonnine ultraveloci veicoli carichi in 15 minuti. Inaugurate sei postazioni - Dal 5 al 7 marzo, il Rimini Expo Centre ospiterà Key - The Energy Transition Expo, l'evento europeo di riferimento per le tecnologie, i servizi e le soluzioni integrate dedicate all’efficienza energetica e alle energie rinnovabili. L’evento rappresenta una vetrina privilegiata per l’accelerazione... 🔗riminitoday.it

Auto elettriche, le multe Ue avvantaggiano la Cina? Von der Leyen nel mirino dei produttori - L’Unione europea si spacca sull’automotive, vale a dire il primo settore manifatturiero che rappresenta circa il 7% del Pil comunitario, dando lavoro a circa 13 milioni di persone, direttamente o indirettamente. Mercoledì 5 marzo arriverà il piano Ue per l’automotive e nell’attesa la tensione delle parti interessate ha raggiunto le stelle. Il piano automotive dell’Europa unita Da un lato c’è la Commissione europea che continua a spingere sulle auto a batteria, lavorando a un nuovo piano per incentivare l’adozione di auto elettriche e rafforzare la produzione di batterie in Europa. 🔗quifinanza.it

Auto elettriche, i dati lo confermano: sono più affidabili delle auto termiche - Le più affidabili Guardando invece chi ha fatto meglio, spiccano Mini e Audi tra le auto a combustione, con una media di appena 0,3 e 0,4 guasti su 1.000 veicoli (modelli con due anni di vita). Sul ... 🔗virgilio.it

Auto elettriche, quelle a zero emissioni più affidabili delle endotermiche - Una statistica dell’Adac, l’organizzazione tedesca che si occupa di assistenza stradale, evidenzia come le auto elettriche siano più affidabili. Le auto elettriche, seppur a rilento, si stanno ... 🔗automobili10.it

Affidabilità, auto elettriche meglio delle termiche: lo studio - Dai 2 ai 4 anni, il tasso di incidenti all'interno delle auto elettriche è di 1,7. Sulle auto termiche, prendendo in considerazione la stessa forbice di tempo, è di 4,0. Decisamente più alto ... 🔗msn.com