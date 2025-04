Le 5 tappe di Vimini | Il mio cammino lungo le strade dei Cappuccini

Vimini cammina. E lo fa sui percorsi dei Cappuccini, in cinque tappe che gli richiederanno scarpinate di 12-13 chilometri al giorno. L’ha chiamata “Punti fermi in cammino” l’iniziativa che da venerdì al 6 maggio lo porterà prima da Fossombrone a Fonte Avellana. Mattinate di cammino e pomeriggi di incontri. Non adunate, ma visite simboliche e confronti con una manciata di persone: dagli amministratori locali agli artisti. Ma è un avvio di campagna elettorale? "No, non la chiamerei così. Ma se vogliamo restare in tema di camminate, diciamo che sono sul crinale", scherza Vimini. Il crinale è quello tra il consolidato ruolo di vicesindaco-assessore alla cultura e la candidatura in Regione, che è molto più di un’ipotesi Ma in politica non si sa mai.Intanto Vimini va avanti col suo passo, che non è mai stato quello frenetico di Ricci. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Le 5 tappe di Vimini: "Il mio cammino lungo le strade dei Cappuccini" Se Matteo Ricci pedala, Danielecammina. E lo fa sui percorsi dei, in cinqueche gli richiederanno scarpinate di 12-13 chilometri al giorno. L’ha chiamata “Punti fermi in” l’iniziativa che da venerdì al 6 maggio lo porterà prima da Fossombrone a Fonte Avellana. Mattinate die pomeriggi di incontri. Non adunate, ma visite simboliche e confronti con una manciata di persone: dagli amministratori locali agli artisti. Ma è un avvio di campagna elettorale? "No, non la chiamerei così. Ma se vogliamo restare in tema di camminate, diciamo che sono sul crinale", scherza. Il crinale è quello tra il consolidato ruolo di vicesindaco-assessore alla cultura e la candidatura in Regione, che è molto più di un’ipotesi Ma in politica non si sa mai.Intantova avanti col suo passo, che non è mai stato quello frenetico di Ricci. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Ricci va in bici, Vimini si mette in marcia dal 2 maggio (con 5 tappe). Dem in movimento, la meta è la Regione - PESARO C’è chi va in bici (Matteo Ricci), e chi cammina (Daniele Vimini). L’importante è arrivare al traguardo. Hanno comunque delle affinità le ... 🔗corriereadriatico.it