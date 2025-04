Lazio nella corsa Champions c’è un problema di non poco conto | il nemico è in casa

Lazio è impegnata nella lotta per il quarto posto e la Champions League: per i biancocelesti c'è però un problema di non poco contoLazio, nella corsa Champions c'è un problema di non poco conto: il "nemico" è in casa (Ansa Foto) – SerieAnewsDue gol di Pedro hanno salvato la Lazio da una figuraccia contro il Parma. Un pareggio nell'ultima giornata di campionato che, se da un latto ha fatto perdere terreno nei confronti di Juve e Roma, dall'altro ha permesso di limitare i danni anche per i risultati delle altre rivali dirette per il quarto posto.Fatto sta che la Lazio ha ora esaurito i bonus. Il sogno del quarto posto è più vivo che mai ma le ultime quattro giornate daranno vita ad un mini campionato dopo sarà necessario sbagliare il meno possibile. Cinque squadre in tre punti ed una vera e propria bagarre clamorosa per accaparrarsi l'ultima pizza disponibile.

Lazio-Parma 2-2: Pedro doppietta e rimonta, Baroni resta in corsa per la Champions League - La Lazio pareggia per due a due contro il Parma. All'Olimpico MVP dell'incontro Pedro con lo spagnolo autore di una doppietta che evita la sconfitta ai biancocelesti. La squadra di Baroni gioca una brutta partita e va sotto per due a zero. Stanca e con poche idee, la Lazio si affida al campione... 🔗romatoday.it

Lazio-Parma: a Baroni serve vincere per alimentare la corsa Champions, formazioni e tv - Roma 27 aprile 2025 - Le partite di stagione volgono ormai al termine e con solo 15 punti da assegnare da qui a fine campionato, chi ancora deve raggiungere i propri obiettivi cerca quello scatto necessario a fare la differenza. Questo discorso si applica perfettamente sia alla Lazio, sia al Parma, squadre che domani, 28 aprile 2025, alle ore 20:45 si affronteranno in una delle partite di questo ricco lunedì sera di Serie A. 🔗sport.quotidiano.net

Atalanta-Lazio: Sfida Cruciale al Gewiss Stadium per la Corsa Champions - L’Atalanta alle vuole sfatare il tabù del Gewiss Stadium dove, nel 2025, ha conquistato solo quattro punti in sei gare interne. L’ultimo successo sul terreno amico, in campionato, risale allo scorso 22 dicembre (3-2 in rimonta sull’Empoli). Oggi c’è la Lazio di Baroni, attardata dalla zona Champions con 52 punti, sei in meno di una Dea terza e in cerca di rilancio dopo le due sconfitte consecutive contro Inter e Fiorentina. 🔗sport.quotidiano.net

Lazio, puntare alla Champions anche per migliorare i propri ricavi: dal 2010/11 in poi… - Il pareggio contro il Parma ostacola la corsa Champions della Lazio. Un dato evidenzia la necessità dei biancocelesti di entrare in Champions ... 🔗msn.com

Roma e Lazio in corsa per la Champions League: il calendario di fine stagione - I giallorossi e i biancocelesti sono distanti due punti dal quarto posto. Una rincorsa per Ranieri, alti e bassi per Baroni che in questo rush finale sperano nella qualificazione ... 🔗romatoday.it

Baroni: "Pedro infinito! La Lazio c'è e riparte dal secondo tempo" - Le parole dell'allenatore dei biancocelesti dopo il pareggio casalingo contro il Parma: "Errori che ti ammazzano, ma siamo rimasti vivi e potevamo anche vincere" ... 🔗tuttosport.com