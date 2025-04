Lazio la stella di Pedro non si spegne mai e ora si pensa al rinnovo

Pedro Rodriguez, anni 38 il prossimo luglio, appartiene senza ombra di dubbio alla seconda categoria e se non bastasse il suo palmares a confermare questa teoria, guardarlo giocare in campo con la Lazio ogni settimana può essere sufficiente. Nella giornata di lunedì l'eterno talento spagnolo ha deciso di mettere il vestito migliore e realizzare una doppietta preziosa per le ambizioni biancocelesti di ritornare in Champions League. Due gol da grande campione: il primo a concludere un'azione da lui stesso iniziata, la seconda con un inserimento e colpo di testa sul palo lontano da centravanti di razza. 🔗 Sport.quotidiano.net - Lazio, la stella di Pedro non si spegne mai e ora si pensa al rinnovo Roma 30 aprile 2025 – Gioco con entrambi i piedi, lettura del campo, tecnica, rapidità e classe da vendere. Tutte qualità che possono ingannare anche l'inesorabile scorrere del tempo, tracciando il solco tra chi è stato un bravo giocatore e chi un fuoriclasse.Rodriguez, anni 38 il prossimo luglio, appartiene senza ombra di dubbio alla seconda categoria e se non bastasse il suo palmares a confermare questa teoria, guardarlo giocare in campo con laogni settimana può essere sufficiente. Nella giornata di lunedì l'eterno talento spagnolo ha deciso di mettere il vestito migliore e realizzare una doppietta preziosa per le ambizioni biancocelesti di ritornare in Champions League. Due gol da grande campione: il primo a concludere un'azione da lui stesso iniziata, la seconda con un inserimento e colpo di testa sul palo lontano da centravanti di razza. 🔗 Sport.quotidiano.net

Lazio, Pedro chiarisce sul rinnovo: «Per arrivare a ciò occorre prima focalizzarci su quell’obiettivo» - Rinnovo Pedro, a che punto siamo? Il giocatore spagnolo svela la situazione attuale con il club biancoceleste Autore di una doppietta nella schiacciante vittoria contro il Monza per 5-1, Pedro, giocatore della Lazio, è intervenuto in conferenza stampa ed ha parlato della situazione sul rinnovo del contratto con il club biancoceleste. Di seguito le sue […] 🔗calcionews24.com

Lazio-Viktoria Plzen LIVE dalle 18.45: riecco Castellanos, c'è anche Pedro - La Lazio di Marco Baroni riparte dalla prodezza a tempo scaduto di Plzen di Gustav Isaksen per provare a mettere le mani sulla qualificazione... 🔗calciomercato.com

Pedro salva la Lazio, pari in rimonta contro il Parma - ROMA (ITALPRESS) – Gol e spettacolo all'Olimpico, dove la Lazio rimonta due gol al Parma e porta a casa un pareggio non particolarmente utile per la classifica, ma importante per il morale. Un 2-2 frutto delle doppiette di Ondrejka, in gol all'alba dei due tempi, e di Pedro, che entra dalla panchina e risolleva le sorti dei biancocelesti. Continua, però, la “maledizione” dell'Olimpico per gli uomini di Baroni, che davanti al proprio pubblico non vincono in campionato dal 5-1 contro il Monza del 9 febbraio: da allora, cinque pareggi. 🔗iltempo.it

Lazio, la stella di Pedro non si spegne mai e ora si pensa al rinnovo - Roma 30 aprile 2025 – Gioco con entrambi i piedi, lettura del campo, tecnica, rapidità e classe da vendere. Tutte qualità che possono ingannare anche l'inesorabile scorrere del tempo, tracciando il so ... 🔗sport.quotidiano.net

Lazio, la speranza social di Pedro: “Peccato per il risultato, ma…” - L'attaccante biancoceleste, autore di una magnifica doppietta contro il Parma, si è detto ottimista per le ultime partite della stagione ... 🔗msn.com

Lazio, Pedro sempre decisivo dalla panchina: meglio di lui solo... - RASSEGNA STAMPA - Sempre Pedro, è lui che salva la Lazio. Ancora un gol, anzi due, da subentrato per riacciuffare il Parma e strappare un pareggio insperato all'Olimpico. 🔗lalaziosiamonoi.it