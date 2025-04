Lazio Baroni sempre più in bilico | c’è un fattore decisivo per la conferma

Baroni, allenatore della Lazio, in vista della prossima stagione del club biancoceleste. I dettagli Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de Il Messaggero, il futuro di Marco Baroni alla Lazio sarebbe ancora tutto da scrivere. Nonostante un contratto fino al 30 giugno del 2026, la permanenza dell’ex Verona in panchina . 🔗 Calcionews24.com - Lazio, Baroni sempre più in bilico: c’è un fattore decisivo per la conferma Le ultime sul futuro di Marco, allenatore della, in vista della prossima stagione del club biancoceleste. I dettagli Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de Il Messaggero, il futuro di Marcoallasarebbe ancora tutto da scrivere. Nonostante un contratto fino al 30 giugno del 2026, la permanenza dell’ex Verona in panchina . 🔗 Calcionews24.com

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Lazio, Baroni: "Vittoria meritata. Dovevamo fare più gol nel primo tempo" - Grande vittoria per la Lazio di Marco Baroni in casa del Milan. I biancocelesti agguantano i tre punti all`ultimo respiro grazie al rigore di... 🔗calciomercato.com

Lazio-Napoli, Baroni fa scudo su Provedel: “Una responsabilità mia. Ma il dolore più grande è un altro” - Le parole del tecnico biancoceleste dopo il pareggio contro la squadra di Conte che evita una sconfitta immeritata La Lazio acciuffa il pareggio col Napoli grazie al gol di Boulaye Dia nel finale che scongiura una sconfitta sicuramente immeritata per i biancocelesti, che subiscono un po’ di sfortuna ma anche tantissimi errori. Baroni (LaPresse) – calciomercato.itNel postpartita le parole del tecnico Marco Baroni in conferenza stampa: Rimpianti? “La partita l’avete vista, ma sono contento perché abbiamo giocato cotro una squadra forte. 🔗calciomercato.it

Baroni Lazio, posizione del tecnico ancora in bilico! Spunta un nuovo nome per la panchina biancoceleste: la situazione - Baroni Lazio, la posizione dell’allenatore è ancora in bilico! C’è un nuovo nome per la panchina biancoceleste: le ultimissime Secondo il Corriere della Sera, la posizione di Marco Baroni come allenatore della Lazio potrebbe essere a rischio qualora non venissero raggiunti gli obiettivi prefissati, come la qualificazione europea e una prestazione convincente in Europa League. […] 🔗calcionews24.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Lazio, è l'ora del test per Baroni: lavoro, strategie e sfide decisive. 🔗Ne parlano su altre fonti