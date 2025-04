L’avvocato della figlia di Wanna Marchi | Stefania Nobile mi chiese un Tso per Lacerenza

Ilgiornale.it - L’avvocato della figlia di Wanna Marchi: “Stefania Nobile mi chiese un Tso per Lacerenza” Il legale rivela: “Voleva il TSO per salvarlo dalla droga”. Ma i dubbi restano: davvero cercava di aiutarlo o assecondava per interesse? La procura indaga 🔗 Ilgiornale.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Wanna Marchi: la figlia Stefania Nobile torna in carcere per droga e sfruttamento della prostituzione - La figlia della nota truffatrice è stata arrestata nuovamente per sfruttamento della prostituzione e spaccio La Guardia di Finanza ha arrestato questa mattina Stefania Nobile, la figlia di Wanna Marchi, e il suo ex compagno Davide Lacerenza: quest'ultimo è il titolare del locale "La gintoneria" di Milano. Nobile avrebbe offerto alla propria clientela sostanze stupefacenti nonché la possibilità di usufruire di prestazioni sessuali rese da escort. 🔗movieplayer.it

Wanna Marchi l’aveva predetto: “Li arresteranno, una delle escort è minorenne”. Ma elogiava gli affari della figlia e dell’ex - Milano – Negli atti dell’ordinanza cautelare si legge che Nobile e la madre sarebbero anche andate per sole 24 ore in Albania, lo scorso aprile, a bordo di una Lamborghini Urus. Sia nelle intercettazioni dell’inchiesta che nelle storie su Instagram postate da Lacerenza, Nobile e Wanna Marchi (non indagata) si parla molto, come risulta dall’ordinanza di arresti domiciliari, di investimenti in Albania e lo stesso Lacerenza allude, ad esempio, ad una cifra fantomatica di 80 milioni di euro in contanti in una banca albanese, cifra, a suo dire, a loro riconducibile. 🔗ilgiorno.it

«Vada a fan***o», la “pacata” reazione di Wanna Marchi all’arresto della figlia davanti all’inviato del Tg3 – Il video - È sicuramente un eufemismo dire che Wanna Marchi non abbia preso bene gli arresti domiciliari della figlia Stefania Nobile, indagata insieme all’ex compagno Stefano Lacerenza per un presunto giro di droga e prostituzione gestito dai due (e da un terzo, factotum) intorno al locale milanese «La Gintoneria». Rintracciata a casa sua da un inviato del Tg3, la ex regina delle televendite (non indagata) non le ha mandate a dire: «Vada a fanculo. 🔗open.online

Le notizie più recenti da fonti esterne

L’avvocato della figlia di Wanna Marchi: “Stefania Nobile mi chiese un Tso per Lacerenza”; Stefania Nobile voleva il Tso per Davide Lacerenza, la paura della figlia di Wanna Marchi: il «demone della droga» e gli incassi della Gintoneria a rischio; Arrestati a Milano Stefania Nobile e l'ex compagno, droga e prostitute ai clienti della Gintoneria; Wanna Marchi l’aveva predetto: “Li arresteranno, una delle escort è minorenne”. Ma elogiava gli affari della figlia e dell’ex. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Caso Gintoneria, l’avvocato di Stefania Nobile: “Lei mi contattò per far fare un Tso a Lacerenza” - L'avvocato di Stefania Nobile e Davide Lacerenza ha raccontato di essere stato contattato dalla figlia di Wanna Marchi, che gli avrebbe chiesto la possibilità ... 🔗fanpage.it

Stefania Nobile voleva il Tso per Davide Lacerenza, la paura della figlia di Wanna Marchi: il «demone della droga» e gli incassi della Gintoneria a rischio - L'avvocato che assiste i due ex fidanzati ha raccontato a Telelombardia della visita nel suo studio prima dell'inchiesta. Un dettaglio che potrebbe escludere Nobile dalle accuse su droga ed escort L'a ... 🔗msn.com

Gintoneria, la figlia di Wanna Marchi ha voluto farsi interrogare dai pm - Stefania Nobile è accusata di sfruttamento della prostituzione legata alla gestione della Gintoneria del suo ex fidanzato Davide Lacerenza ... 🔗affaritaliani.it