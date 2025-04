Lavoro povero raddoppiato negli ultimi 10 anni più penalizzati giovani e donne

Lavoro non basta". Il titolo dell’ultima ricerca Acli, Caf-Acli e Iref, alla vigilia del Primo Maggio, segna nettamente la realtà indicata dai numeri: l’aumento drammatico del cosiddetto Lavoro povero, di quel Lavoro sottopagato, in nero o precario che spinge milioni di lavoratori sotto la soglia della povertà.Lavoro a basso reddito: +55% in 10 anniIl fenomeno del Lavoro a bassa retribuzione rappresenta un tema centrale nell'analisi delle disuguaglianze economiche. Secondo i ricercatori dell’Istat, circa il 7,6% dei lavoratori italiani si trova in una condizione di "povertà lavorativa", un dato in crescita rispetto al 4,9% del 2014. Questo aumento, pari al 55% in poco più di dieci anni, mette in evidenza un trend preoccupante che vede un numero crescente di persone in difficoltà economiche nonostante siano occupate. 🔗 Quotidiano.net - Lavoro povero raddoppiato negli ultimi 10 anni, più penalizzati giovani e donne Roma, 30 aprile 2025 – "Unnon basta". Il titolo dell’ultima ricerca Acli, Caf-Acli e Iref, alla vigilia del Primo Maggio, segna nettamente la realtà indicata dai numeri: l’aumento drammatico del cosiddetto, di quelsottopagato, in nero o precario che spinge milioni di lavoratori sotto la soglia della povertà.a basso reddito: +55% in 10Il fenomeno dela bassa retribuzione rappresenta un tema centrale nell'analisi delle disuguaglianze economiche. Secondo i ricercatori dell’Istat, circa il 7,6% dei lavoratori italiani si trova in una condizione di "povertà lavorativa", un dato in crescita rispetto al 4,9% del 2014. Questo aumento, pari al 55% in poco più di dieci, mette in evidenza un trend preoccupante che vede un numero crescente di persone in difficoltà economiche nonostante siano occupate. 🔗 Quotidiano.net

Mense scolastiche e lavoro povero: "Condizioni inaccettabili per chi serve i pasti ai bambini di Como" - "Vermi nei piatti, moscerini nella pasta, frutta guasta e diritti nella spazzatura." Questa la denuncia forte e chiara della Filcams Cgil di Como, che mette in luce una situazione allarmante nelle mense scolastiche della provincia. Se da un lato "la gestione della qualità del servizio non è una... 🔗quicomo.it

Elezioni, Bartolini (Insieme per Bertinoro): "Eradicare il lavoro povero e costruire un nuovo patto sociale" - "Il Primo maggio è la festa delle lavoratrici e dei lavoratori, ma mai come in questo momento, ogni giorno è e deve essere un giorno di lotta per i diritti, per un mondo del lavoro più giusto". Così Marco Bartolini, candidato al consiglio comunale di Bertinoro con la lista "Insieme per Bertinoro"... 🔗forlitoday.it

Alessandro Miressi: “Lavoro per non essere cotto negli ultimi 10 metri. Fiducia importante in staffetta” - Nuova puntata di Swim Zone, approfondimento dedicato al nuoto in onda sul canale Youtube di OA Sport e condotta da Aglaia Pezzato ed Enrico Spada. Ospite d’eccezione è stato Alessandro Miressi, colonna portante della 4×100 stile libero azzurra, che si è un po’ raccontato ai nostri microfoni, pensando a quello che potrà essere il suo percorso, senza però dimenticare da dove si è partiti. “Mi sto allenando e prenderò parte a un collegiale a Soma Bay con il gruppo di velocisti gestito da Claudio Rossetto. 🔗oasport.it

