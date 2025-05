Lavoro per la Cgil il Jobs act ha fallito | la precarietà è al 30%

Jobs Act: Cresce la Precarietà e i Bassi Salari in Italia, Denuncia la Cgil - Il Jobs Act ha portato "a un indebolimento delle tutele e delle condizioni di lavoro per lavoratori e lavoratrici. I contratti a termine e part time riguardano stabilmente ormai quasi il 30% degli occupati e colpiscono in modo particolare i giovani, le donne e i laureati: la precarietà è diventata un elemento strutturale del lavoro in Italia". E' quanto emerge dal rapporto della Cgil su 'Precarietà e bassi salari', presentato insieme alla Fondazione Giuseppe Di Vittorio a dieci anni dal Jobs Act e in vista del referendum dell'8 e 9 giugno. 🔗quotidiano.net

