Lavoro nero e caporalato sequestrati un laboratorio tessile e un' azienda di packaging

Lavoro nero, caporalato, scarsa sicurezza. E' quanto scoperto nel corso di un blitz eseguito da Guardia di Finanza, Spisal, Arpav, Ispettorato del Lavoro e vigili del fuoco in quattro ditte straniere del settore manifatturiero con sedi nei territori di Treviso, Istrana, Preganziol e Silea. 🔗 Trevisotoday.it - Lavoro nero e caporalato, sequestrati un laboratorio tessile e un'azienda di packaging , scarsa sicurezza. E' quanto scoperto nel corso di un blitz eseguito da Guardia di Finanza, Spisal, Arpav, Ispettorato dele vigili del fuoco in quattro ditte straniere del settore manifatturiero con sedi nei territori di Treviso, Istrana, Preganziol e Silea. 🔗 Trevisotoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ne parlano su altre fonti

Caporalato e lavoro nero, siglato il protocollo operativo tra Asl e forze dell'ordine - Questa mattina, presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone è stato firmato un importante protocollo d’intesa in materia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo dei cittadini stranieri. L’intesa, le cui attività preparatorie sono state svolte sotto... 🔗frosinonetoday.it

Shun Da, sciopero contro lavoro nero e caporalato - Prato, 17 aprile 2025 - Sciopero oggi contro le politiche antisindacali, il lavoro nero e il caporalato alla Logistica Shun Da di via dei Confini a Prato. Lo annuncia Sudd Cobas, spiegando che lo sciopero proseguirà per tutta la notte, con possibilità di protrarsi anche nella giornata di domani e nei giorni seguenti. «L'azienda - ricorda in una nota il sindacato - è già nota alle cronache, a causa del rogo doloso che ha subito lo scorso luglio e in quanto destinataria di un pacco esplosivo a febbraio 2025. 🔗lanazione.it

Lotta al caporalato, infortuni e al lavoro nero. Cesetti: «Le istituzioni reagiscano, si rischia di incentivare l’illegalità» - ANCONA – “È semplicemente inaccettabile che il ricorso al lavoro nero, al caporalato, nonché il mancato rispetto delle norme più basilari per garantire la sicurezza negli ambienti del lavoro siano ancora oggi fenomeni radicati, specialmente in alcuni settori dell’economia marchigiana come... 🔗anconatoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Lavoro nero e caporalato, sequestrati un laboratorio tessile e un'azienda di packaging; Caporalato e lavoro nero, sequestrati 8 laboratori nella Marca: 15 imprenditori denunciati; Dhl, sfruttamento dei lavoratori e caporalato: nuovo sequestro da 46,8 milioni di euro. Sentiti 1.000 autisti delle aziende satellite; Prato: aziende sotto sequestro per sfruttamento di lavoratori a nero, tre imprenditori arrestati. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Lavoro nero e caporalato: dieci indagati, coinvolte più aziende agricole - di Enzo Beretta Sono dieci le persone indagate dalla Procura di Perugia nell’ambito di un’indagine che ipotizza un vasto sistema di sfruttamento del lavoro, intermediazione illecita e caporalato nelle ... 🔗umbria24.it

Milano, sequestrati 33 milioni a Iperal e Kuehne Nagel nell’inchiesta sul lavoro nero - La procura di Milano, che da quattro anni conduce un’intensa attività di contrasto al caporalato e alle frodi fiscali negli appalti di lavoro, ha fatto registrare un nuovo capitolo nelle ... 🔗informazione.it

Lavoro in nero e illeciti, sequestri in un allevamento di Paceco: denunciato 62enne - I Carabinieri del Comando Provinciale di Trapani, del Nucleo Antisofisticazione e Sanità (NAS), del Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL) e i Carabinieri ... impiego di un lavoratore in nero; plurime ... 🔗itacanotizie.it