Lavoro | Meloni sicurezza al centro azione governo reperiti 650 mln euro

governo ha sempre messo al centro della sua azione" il tema della sicurezza sul Lavoro, "lo abbiamo fatto ad esempio con la patente a crediti, con l'assunzione di un nuovo personale ispettivo per incrementare i controlli, con le risorse per premiare le imprese che investono in prevenzione". Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un video diffuso via social al termine del Cdm. "Oggi dedichiamo la festa dei lavoratori a questo tema e ci impegniamo a fare ancora di più", sottolinea la premier annunciando che "abbiamo reperito insieme all'Inail altri 650 milioni di euro per mettere in campo nuove misure concrete, che insieme ai 600 milioni già disponibili dei bandi Inail destinati a cofinanziare gli investimenti delle imprese in questi ambiti, portano a oltre 1 miliardo e 200 milioni le risorse disponibili per migliorare la sicurezza sui posti di Lavoro".

La sicurezza sui luoghi di lavoro e la persona al centro del XX° congresso della Cisl Arezzo - Arezzo, 29 marzo 2025 – Un momento significativo per il sindacato che ha visto la partecipazione del segretario generale nazionale Cisl, Giorgio Graziani e del segretario generale Usr Cisl Toscana, Silvia Russo. L’evento, intitolato “Il coraggio della partecipazione. La persona al centro” ha sottolineato l’importanza della sicurezza e della dignità dei luoghi di lavoro. Mauro Cerofolini è stato confermato segretario responsabile Ust Cisl Arezzo, così come la sua segreteria composta da Ilaria Paoletti e Giuseppe Pugliese. 🔗lanazione.it

Poste, sicurezza su lavoro e Ia a centro congresso Cisl Toscana - Bagno a Ripoli (Firenze), 6 aprile 2025 - Salute e sicurezza, digitalizzazione e intelligenza artificiale, lotta contro le discriminazioni di genere e azioni in favore di una maggiore inclusività. Questi alcuni dei temi al centro del nono congresso della Cisl Toscana in programma lunedì 7 aprile al Viola Park di Bagno a Ripoli (Firenze). "Identità e partecipazione. Una storia che continua" lo slogan scelto del congresso, dove sarà rinnovata la dirigenza sindacale da parte dei eletti in rappresentanza dei territori. 🔗lanazione.it

Meloni: misure per sicurezza sul lavoro - 8.24 "In vista del Primo Maggio pensiamo a interventi concreti per la sicurezza sul lavoro, perché è inaccettabile che ogni giornata sia scandita da morti e infortuni". Lo dice la premier, Giorgia Meloni, in un'intervista al Corriere della Sera. Sull'incontro fra Trump e Zelensky a San Pietro: "Non sarei mai stata lì, non c'entravamo noi altri leader", dice la premier, "forse l'ultimo regalo di Papa Francesco a noi tutti". 🔗servizitelevideo.rai.it

