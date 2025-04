Lavoro Meloni Numeri incoraggianti investiamo sulla sicurezza

ROMA (ITALPRESS) – "Sono orgogliosa del fatto che in poco più di due anni e mezzo sono stati creati oltre un milione di posti di lavoro: abbiamo raggiunto il record di occupati, il tasso di occupazione femminile non è mai stato così alto e la disoccupazione è ai minimi da 18 anni. Aumentano i contratti a tempo indeterminato, diminuisce il precariato e crescono i salari reali, in controtendenza con il passato". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un video sui social dopo la conclusione del Cdm. "C'è molto da fare, ma i numeri sono incoraggianti", ha aggiunto.

