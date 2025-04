Lavoro Meloni | No indifferenza su vittime dal governo 650 milioni per sicurezza

Lavoro, la premier Giorgia Meloni sottolinea: “C’è ancora tanto da fare anche, forse soprattutto, sul fronte della sicurezza sul Lavoro. Anche negli ultimi giorni nuove vittime, nuovi infortuni. Non si può morire così. Voglio approfittare per rinnovare il cordoglio e la vicinanza ai familiari delle vittime, ma sono consapevole che il cordoglio non basta. Bisogna continuare ad agire“. E aggiunge: “Di fronte a questo fenomeno, come ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, non sono tollerabili né indifferenza né rassegnazione“, spiegando che “il governo ha sempre messo al centro della sua azione” il tema della sicurezza sul Lavoro, “lo abbiamo fatto ad esempio con la patente a crediti, con l’assunzione di nuovo personale ispettivo per incrementare i controlli, con le risorse per premiare le imprese che investono in prevenzione”. 🔗 Lapresse.it - Lavoro, Meloni: “No indifferenza su vittime, dal governo 650 milioni per sicurezza” In un videomessaggio diffuso al termine del Consiglio dei ministri, alla vigilia della Festa del, la premier Giorgiasottolinea: “C’è ancora tanto da fare anche, forse soprattutto, sul fronte dellasul. Anche negli ultimi giorni nuove, nuovi infortuni. Non si può morire così. Voglio approfittare per rinnovare il cordoglio e la vicinanza ai familiari delle, ma sono consapevole che il cordoglio non basta. Bisogna continuare ad agire“. E aggiunge: “Di fronte a questo fenomeno, come ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, non sono tollerabili néné rassegnazione“, spiegando che “ilha sempre messo al centro della sua azione” il tema dellasul, “lo abbiamo fatto ad esempio con la patente a crediti, con l’assunzione di nuovo personale ispettivo per incrementare i controlli, con le risorse per premiare le imprese che investono in prevenzione”. 🔗 Lapresse.it

