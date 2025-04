Lavoro Meloni | no indifferenza su morti ha ragione Mattarella

Mattarella, non sono tollerabili né indifferenza né rassegnazione”. Lo afferma, a proposito degli infortuni sul Lavoro, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un video diffuso al termine del Consiglio dei ministri. “È il motivo – aggiunge – per il quale questo governo ha sempre messo al centro della sua azione questo tema, lo abbiamo fatto ad esempio con la patente a crediti, con l’assunzione di un nuovo personale ispettivo per incrementare i controlli, con le risorse per premiare le imprese che investono in prevenzione. 🔗 Roma, 30 apr. (askanews) – “Anche negli ultimi giorni nuove vittime, nuove infortuni. Non si può morire così. Voglio approfittare per rinnovare il cordoglio e la vicinanza ai familiari delle vittime, ma sono consapevole che il cordoglio non basta. Bisogna continuare ad agire. Di fronte a questo fenomeno, come ha detto il presidente della Repubblica, Sergio, non sono tollerabili néné rassegnazione”. Lo afferma, a proposito degli infortuni sul, la presidente del Consiglio Giorgia, in un video diffuso al termine del Consiglio dei ministri. “È il motivo – aggiunge – per il quale questo governo ha sempre messo al centro della sua azione questo tema, lo abbiamo fatto ad esempio con la patente a crediti, con l’assunzione di un nuovo personale ispettivo per incrementare i controlli, con le risorse per premiare le imprese che investono in prevenzione. 🔗 Ildenaro.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Cosa riportano altre fonti

Incidenti lavoro: Meloni, davanti a morti cordoglio non basta, stop indifferenza e rassegnazione - Roma, 30 apr. (LaPresse) – “C’è ancora tanto da fare anche, forse soprattutto, sul fronte della sicurezza sul lavoro. Anche negli ultimi giorni nuove vittime, nuovi infortuni. Non si può morire così. Voglio approfittare per rinnovare il cordoglio e la vicinanza ai familiari delle vittime, ma sono consapevole che il cordoglio non basta. Bisogna continuare ad agire”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un video diffuso via social al termine del Cdm. 🔗lapresse.it

Pnrr, Meloni: al lavoro per completare investimenti e riforme - Roma, 31 mar. (askanews) – “Le ultime tre rate del Pnrr prevedono il raggiungimento di altri 284 obiettivi. Il Governo, le amministrazioni titolari, le prefetture e tutti i soggetti attuatori continueranno a lavorare, con costanza e determinazione, per portare a compimento tutti gli investimenti e le riforme. Lo faremo con lo stesso rigore, la stessa passione e lo stesso spirito di abnegazione che ci hanno permesso di diventare un modello in Europa nell’attuazione del Pnrr”. 🔗ildenaro.it

Meloni: "1 mln di posti di lavoro in più, Berlusconi sarebbe fiero" - "Continueremo a lavorare per costruire un fisco più leggero ed equo combattendo la vera evasione, e soprattutto per mettere le nostre imprese nelle condizioni di creare sviluppo e i nostri lavoratori di avere occupazione di qualità. Abbiamo giurato al Quirinale il 22 ottobre del 2022 e da quel giorno in Italia è stato creato un milione di posti di lavoro in più. Ci tengo a ricordarlo, perché penso che Silvio Berlusconi, che del milione di posti di lavoro in più creati in una legislatura aveva fatto una battaglia prioritaria, sarebbe fiero di sapere che il Governo che ha contribuito a far ... 🔗liberoquotidiano.it

Se ne parla anche su altri siti

Sicurezza sul lavoro, Meloni: Basta indifferenza e rassegnazione, spero in alleanza dei sindacati; Lavoro, Meloni: no indifferenza su morti, ha ragione Mattarella; Mattarella: 'Intollerabile l'indifferenza sui morti sul lavoro'; Mattarella: L'indifferenza per la piaga dei morti sul lavoro non è tollerabile. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Lavoro, altri 650 milioni per la sicurezza. Meloni: no all'indifferenza sulle vittime, ha ragione Mattarella - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

Lavoro, Meloni: no indifferenza su morti, ha ragione Mattarella - Roma, 30 apr. (askanews) - 'Anche negli ultimi giorni nuove vittime, nuove infortuni. Non si può morire così. Voglio approfittare per rinnovare ... 🔗notizie.tiscali.it

Sicurezza sul lavoro, Meloni: "Basta indifferenza e rassegnazione, spero in alleanza dei sindacati" - Nel videomessaggio del Primo Maggio, Giorgia Meloni rivendica i risultati raggiunti sul fronte occupazionale, con oltre un milione di posti di lavoro creati e il tasso di occupazione femminile al mass ... 🔗repubblica.it