Lavoro Meloni | Ecco altri 650 milioni per sicurezza stop indifferenza

Meloni, alla vigilia della Festa del Lavoro, annuncia che "abbiamo reperito insieme all'Inail altri 650 milioni di euro per mettere in campo nuove misure concrete, che insieme ai 600 milioni già disponibili dei bandi Inail destinati a cofinanziare gli investimenti delle imprese in questi ambiti, portano a oltre 1 miliardo e 200 milioni le risorse disponibili per migliorare la sicurezza sui posti di Lavoro". In un video sui social, l'inquilina di Palazzo Chigi spiega: "Il governo ha sempre messo al centro della sua azione" il tema della sicurezza sul Lavoro, "lo abbiamo fatto ad esempio con la patente a crediti, con l'assunzione di un nuovo personale ispettivo per incrementare i controlli, con le risorse per premiare le imprese che investono in prevenzione".

