Lavoro Meloni | Crescono i salari reali famiglie recuperano potere acquisto

Lavoro, la premier Giorgia Meloni diffonde via social un video al termine del Consiglio dei ministri: "Domani è la festa dei lavoratori e anche quest'anno il governo ha deciso di celebrarla con i fatti perché crediamo che questo sia il modo migliore per ringraziare gli italiani che ogni giorno contribuiscono a far grande la nostra nazione", sottolinea. "L'Italia – prosegue la premier – è sempre di più una Repubblica fondata sul Lavoro e io sono orgogliosa del fatto che in poco più di due anni e mezzo siano stati creati oltre un milione di posti di Lavoro. Abbiamo raggiunto il record di numero di occupati, il tasso di occupazione femminile non è mai stato così alto, la disoccupazione è ai minimi da 18 anni a questa parte. Aumentano i contratti a tempo indeterminato, diminuisce il precariato".

