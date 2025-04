Lavoro Meloni | condivideremo misure su infortuni con parti sociali

Roma, 30 apr. (askanews) – Per prevenire gli infortuni sul Lavoro "continueremo a mettere al centro la cultura della prevenzione perché prevenire è sempre il migliore degli investimenti possibili. Dedicheremo risorse alla formazione dei lavoratori, intendiamo occuparci anche di scuola, non solo rafforzando la conoscenza di questi temi, di queste materie tra i giovani, ma anche rendendo strutturale l'assicurazione Inail per studenti e docenti che questo governo ha introdotto nel 2023. Vogliamo condividere queste misure con le parti sociali che convocheremo nei prossimi giorni a Palazzo Chigi per raccogliere anche i loro suggerimenti e rafforzare le misure che abbiamo previsto". Lo afferma in un video la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, annunciando uno stanziamento di 1,2 miliardi per contrastare gli infortuni sul Lavoro.

