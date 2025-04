Lavoro Meloni | Altri 650 milioni per sicurezza L’8 maggio incontro con sindacati

sicurezza sul Lavoro. Lo annuncia, a poche ore dall'1 maggio 2025, in un videomessaggio la premier Giorgia Meloni. "Oggi dedichiamo la festa dei lavoratori" al tema della sicurezza sul Lavoro "e ci impegniamo a fare ancora di più. Abbiamo reperito insieme all'Inail Altri 650 milioni di euro per mettere .L'articolo Lavoro, Meloni: “Altri 650 milioni per sicurezza”. L’8 maggio incontro con sindacati proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” 🔗 (Adnkronos) – Nuove risorse per lasul. Lo annuncia, a poche ore dall'12025, in un videomessaggio la premier Giorgia. "Oggi dedichiamo la festa dei lavoratori" al tema dellasul"e ci impegniamo a fare ancora di più. Abbiamo reperito insieme all'Inail650di euro per mettere .L'articolo: “650per”. L’8conproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” 🔗 .com

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Approfondimenti da altre fonti

Sinistra in piazza e governo al lavoro. Meloni: altri 650 milioni per la sicurezza - Un messaggio importante e un atto concreto. Mentre la sinistra pensa alla piazza e ai concerti, il governo vara un pacchetto di misure per il lavoro. "Domani è la festa dei lavoratori e anche quest'anno il governo ha deciso di celebrarla con i fatti perché crediamo che questo sia il modo migliore per ringraziare gli italiani che ogni giorno contribuiscono a far grande la nostra nazione: l'Italia è sempre di più una repubblica fondata sul lavoro e io sono orgogliosa del fatto che in poco più di 2 anni e mezzo siano stati creati oltre 1 milione di posti di lavoro, abbiamo raggiunto il record ... 🔗iltempo.it

Lavoro, Meloni: “Ecco altri 650 milioni per sicurezza, stop indifferenza” - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla vigilia della Festa del lavoro, annuncia che “abbiamo reperito insieme all’Inail altri 650 milioni di euro per mettere in campo nuove misure concrete, che insieme ai 600 milioni già disponibili dei bandi Inail destinati a cofinanziare gli investimenti delle imprese in questi ambiti, portano a oltre 1 miliardo e 200 milioni le risorse disponibili per migliorare la sicurezza sui posti di lavoro”. 🔗lapresse.it

Cdm alla vigilia del Primo maggio: niente decreto sul lavoro, convocato un tavolo di confronto. Meloni: «650 milioni per la sicurezza» - Misure per i territori alluvionati e di sostegno alle famiglia che vivono nell’area dei Campi Flegrei. Ma anche istruzione e un focus sulla sicurezza sul lavoro. Sono questi alcuni dei temi posti oggi, 30 aprile, sul tavolo dal Consiglio dei ministri (Cdm). Alla conferenza stampa erano presenti i ministri interessati, Nello Musumeci, ministro della Protezione civile e del Mare, il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara e la ministra del Lavoro Marina Elvira Calderone, mentre Giorgia Meloni non era presente in conferenza stampa ma ha postato un video sui social mentre l’incontro coi ... 🔗open.online

Su questo argomento da altre fonti

Lavoro, Meloni: altri 650 milioni per la sicurezza; Lavoro, l’annuncio di Meloni su nuove risorse per sicurezza e l’incontro con i sindacati; Meloni: Altri 650 milioni per la sicurezza sul lavoro; Meloni: 'Altri 650 milioni per la sicurezza sul lavoro'. L'8 maggio il governo incontra i sindacati. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Lavoro, Meloni: “Ecco altri 650 milioni per sicurezza, stop indifferenza” - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla vigilia della Festa del lavoro, annuncia che “abbiamo reperito insieme all’Inail altri 650 milioni di euro per mettere in campo nuove misure concrete, ... 🔗msn.com

Meloni,altri 650 milioni per la sicurezza sul lavoro - "Oggi dedichiamo la festa dei lavoratori a questo tema e ci impegniamo a fare ancora di più. Abbiamo reperito insieme all'Inail altri 650 milioni di euro per mettere in campo nuove misure concrete che ... 🔗ansa.it

Lavoro, Meloni annuncia: "Altri 650 milioni per sicurezza". L'8 maggio incontro con sindacati - (Adnkronos) - Nuove risorse per la sicurezza sul lavoro. Lo annuncia, a poche ore dall'1 maggio 2025, in un videomessaggio la premier Giorgia Meloni. "Oggi dedichiamo la festa dei lavoratori" al tema ... 🔗msn.com