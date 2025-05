Lavoro Liguria a due volti | disoccupazione in calo ma aumenta il precariato

Ilsecoloxix.it - Lavoro, Liguria a due volti: disoccupazione in calo ma aumenta il precariato Confindustria: “Penuria di personale dagli operai specializzati agli ingegneri elettronici”. Duecentoundici le morti dal 2019 al 2025, 5 nei soli primi due mesi di quest’anno 🔗 Ilsecoloxix.it

Lavoro nero e mancanza di sicurezza: denunciati due imprenditori - Pisa, 15 marzo 2025 – Due imprenditori sono stati denunciati dai carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Pisa per violazioni delle normative sul lavoro e sulla sicurezza nei cantieri. I controlli, effettuati a Marina di Pisa e Bientina, hanno portato alla sospensione di due attività e a sanzioni amministrative per un totale di oltre 10.000 euro. A Marina di Pisa, un’impresa edile è stata fermata per impiego di lavoratori in nero, tra cui un operaio privo di permesso di soggiorno. 🔗lanazione.it

Tir in fiamme nella galleria dell’A12: Liguria tagliata in due, autostrada chiusa da ore e traffico nel caos - Mattinata di inferno sulla A12 Genova-Sestri Levante, dove un tir ha preso fuoco all’interno di una galleria, nel tratto tra Lavagna e Sestri Levante, provocando il blocco totale del traffico in entrambe le direzioni. L’incidente è avvenuto intorno alle 11 e, a distanza di oltre nove ore, la rete autostradale ligure è ancora paralizzata. Viabilità interrotta e chilometri di code Per motivi di sicurezza e per consentire le ispezioni alla volta del tunnel, l’autostrada è stata chiusa in entrambe le carreggiate, causando chilometri di coda e forti disagi alla circolazione. 🔗thesocialpost.it

Bologna, furgone travolge operai al lavoro in tangenziale: un morto e due feriti nel cantiere - Un furgone avrebbe investito e ucciso un operaio al lavoro in un cantiere sulla tangenziale di Bologna e altre due persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto poco prima delle 6 . Il... 🔗ilmessaggero.it

