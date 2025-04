Quotidiano.net - Lavoro, j’accuse di Mattarella: “Stipendi troppo bassi. Così le famiglie stentano”

Roma, 30 aprile 2025 – Sergioriapre e rilancia la questione salariale, quella che vede milioni di lavoratori costretti a accettare o ricevere retribuzioni largamente al di sotto della soglia di accettabilità: o perché sottopagati o perché precari o perché pagati in nero. E, dunque, il presidente della Repubblica, alla viglia del Primo Maggio, scende in campo in prima persona: "I salari dei lavoratori – avvisa – sono, moltesono in difficoltà,”, e questo è “un grande problema per l’Italia”. Il Presidente della Repubblica Sergioall’azienda BSP Pharmaceuticals S.p.a di Latina, in occasione della celebrazione della Festa del, 29 aprile 2025. ANSA Francesco Ammendola - Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING NPK Un monito che si accompagna al suo ripetuto allarme per la tragedia delle morti sul: "Non sono tollerabili – denuncia –, né indifferenza né rassegnazione. 🔗 Quotidiano.net