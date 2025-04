Lavoro e maternità i diritti delle madri sono i primi ad essere messi in discussione

essere una lavoratrice non posso essere mamma, e viceversa"; "Quando ho comunicato la maternità non mi è più stata rivolta la parola per un mese". Frasi che si ripetono come un ritornello amaro tra le madri contemporanee, talmente ricorrenti da suonare ormai familiari a chiunque si affacci sul mondo del Lavoro femminile. Ma dietro quelle parole, che parlano di "scelte", si nasconde spesso un'altra verità: quella di decisioni obbligate, prese in un contesto che non lascia alternative.A dircelo non sono solo le testimonianze, ma anche i dati dello recente studio condotto nella provincia di Bergamo da Adapt, su incarico della Consigliera di parità e con il sostegno della Provincia, indaga proprio questo: le dimissioni delle lavoratrici madri durante la gravidanza o nei primi tre anni di vita del bambino, nel cosiddetto "periodo protetto".

