Lavoro da remoto e privacy | il capo può controllarti?

Lavorare da remoto ha trasformato il concetto di ufficio, ma non ha cancellato i diritti dei lavoratori. Anche davanti a uno schermo, la privacy e la dignità professionale sono tutelate dalla legge.Quali limiti ha il datore di Lavoro nel controllo a distanza?Il controllo dell'attività dei lavoratori da parte del datore di Lavoro, anche se svolta da remoto, è disciplinato dallo Statuto dei Lavoratori (art. 4 l. n. 3001970). La norma stabilisce che è vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altri strumenti che abbiano come finalità esclusiva quella di controllare a distanza l'attività dei dipendenti.La disciplina distingue tra gli strumenti introdotti per finalità di controllo, che richiedono un accordo sindacale o un'autorizzazione dell'Ispettorato, e quelli necessari per rendere la prestazione lavorativa, dai quali può derivare un controllo solo indiretto e strumentale, comunque soggetto a obbligo di informativa.

