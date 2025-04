Lavoro altri 650 milioni per la sicurezza Meloni | Ha ragione Mattarella

Meloni annuncia nuove risorse per la sicurezza sul Lavoro. In un video diffuso al termine del Cdm, la presidente del Consiglio annuncia: "Oggi dedichiamo la festa dei lavoratori a questo tema e ci impegniamo a fare ancora di più. Abbiamo reperito insieme all'Inail altri 650 milioni di euro per mettere in campo nuove misure concrete che insieme ai 600 milioni già disponibili dei bandi Inail destinati a cofinanziare gli investimenti delle imprese in questi ambiti portano a oltre 1 miliardo e 200 milioni le risorse disponibili per migliorare la sicurezza sui posti di Lavoro". E aggiunge: "Vogliamo potenziare il sistema di incentivi e disincentivi per le imprese in base chiaramente alla loro condotta in materia di sicurezza con particolare attenzione al mondo agricolo". 🔗 Quotidiano.net - Lavoro, altri 650 milioni per la sicurezza. Meloni: “Ha ragione Mattarella” Roma, 30 aprile 2025 – La premierannuncia nuove risorse per lasul. In un video diffuso al termine del Cdm, la presidente del Consiglio annuncia: "Oggi dedichiamo la festa dei lavoratori a questo tema e ci impegniamo a fare ancora di più. Abbiamo reperito insieme all'Inail650di euro per mettere in campo nuove misure concrete che insieme ai 600già disponibili dei bandi Inail destinati a cofinanziare gli investimenti delle imprese in questi ambiti portano a oltre 1 miliardo e 200le risorse disponibili per migliorare lasui posti di". E aggiunge: "Vogliamo potenziare il sistema di incentivi e disincentivi per le imprese in base chiaramente alla loro condotta in materia dicon particolare attenzione al mondo agricolo". 🔗 Quotidiano.net

