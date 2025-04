Lavoro a Nordest cresce la voglia di cambiarlo per soldi soddisfazioni ed equilibrio con la vita privata

Cambiare lavoro è un pensiero sempre più diffuso tra i lavoratori di Veneto, Friuli-Venezia Giulia e della Provincia autonoma di Trento. Secondo i dati analizzati da Demos per.

Il lavoro cresce. Anche per i giovani. Disoccupazione ai minimi dal 2007 - Tasso di occupazione al top al 63% e tasso di disoccupazione ai minimi dopo aprile 2007, al 5,9%: i dati Istat di febbraio raccontano di un mercato del lavoro vivace, anche se l’Italia resta fanalino di coda in Europa. Gli occupati raggiungono quota 24 milioni 332mila, mentre i disoccupati si attestano a un milione 517mila, circa la metà di quelli che erano stati registrati nel 2016. Il tasso di disoccupazione giovanile crolla poi al 16,9%, il dato più basso dall’inizio delle serie storiche (2004). 🔗quotidiano.net

Cresce lo smart working, sono 3,75 milioni gli italiani in lavoro agile - Roma, 1 aprile 2025 – E’ sempre più diffuso, specie nelle grandi imprese, e sono sempre di più le aziende che praticano anche quello internazionale: si tratta dello smart working, che stando agli addetti ai lavori riguarda ormai 3,75 milioni di lavoratori. Nel 2024 aveva riguardato 3,55 milioni di persone, in leggero calo dello 0,8% rispetto all’anno precedente. Sono soprattutto le grandi imprese con 1,91 milioni di dipendenti complessivi, a far svolgere il lavoro da casa, con una crescita dell’1,6% rispetto al 2023. 🔗quotidiano.net

Nel 2024 arretra la manifattura lombarda ma si espandono i servizi. Cresce il lavoro e l'export raggiunge il record storico di 164 miliardi di euro - L'economia lombarda nel 2024 ha risentito del calo dell'industria (-0,8% la produzione), compensato dall'espansione dei servizi (+3,1% il fatturato). L'export si è espanso lievemente (+0,6%), nonostante il freno di Germania e Stati Uniti, e ha supera i 164 miliardi di euro in valore. È record anche nel numero di occupati, 4,54 milioni, anche se nel corso dell'anno è diminuito lo slancio positivo. Sono queste le principali evidenze del Booklet economia del Centro Studi Assolombarda. 🔗liberoquotidiano.it

Lavoro, a Nordest cresce la voglia di cambiarlo per soldi, soddisfazioni ed equilibrio con la vita privata - Cambiare lavoro è un pensiero sempre più diffuso tra i lavoratori di Veneto, Friuli-Venezia Giulia e della Provincia autonoma di Trento. Secondo i dati analizzati da Demos ... 🔗ilgazzettino.it

Assunzioni Isatex, il titolare: «Il lavoro cresce, pago bene ma non trovo dipendenti». Le figure ricercate e come candidarsi - TOMBOLO - Fatturato raddoppiato, ma manca il personale per sostenere la domanda di lavoro. Si sente sempre più spesso questo rilievo da parte degli imprenditori. Questa volta viene ... 🔗ilgazzettino.it

Lavoro, cresce l’occupazione in 5 anni, Puglia sesta in Italia con Bari e Lecce nella top ten delle province. Ecco la classifica - 7% del Nord Est. Questi numeri indicano che il mercato del lavoro ha continuato a progredire nel Mezzogiorno e nel Nord Ovest anche nella parte terminale dello scorso anno, mentre ha decelerato ... 🔗quotidianodipuglia.it