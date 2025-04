Lavori sulla rete ferroviaria Altamura-Matera dal 5 maggio treni Fal sostituiti dai bus

Lavori di rinnovo sulla nostra rete ferroviaria. Dal 5 maggio al 10 settembre 2025, la circolazione ferroviaria sulla tratta Altamura-Matera sarà temporaneamente interrotta e i treni saranno sostituiti con autobus". Sono queste le parole con cui Ferrovie Appulo. 🔗 Baritoday.it - Lavori sulla rete ferroviaria Altamura-Matera, dal 5 maggio treni Fal sostituiti dai bus "Stiamo realizzando importantidi rinnovonostra. Dal 5al 10 settembre 2025, la circolazionetrattasarà temporaneamente interrotta e isarannocon autobus". Sono queste le parole con cui Ferrovie Appulo. 🔗 Baritoday.it

Lavori sulla rete ferroviaria Altamura-Matera, dal 5 maggio treni Fal sostituiti dai bus - L'azienda 'Ferrovie Appulo Lucane' comunica la temporanea interruzione della circolazione ferroviaria sul tratto: fino al prossimo 10 settembre gli utenti potranno usufruire del servizio sostitutivo g ... 🔗baritoday.it

FAL, il futuro corre su binari: dal 5 maggio al 10 settembre niente treni tra Altamura e Matera per lavori sulla rete - “Il futuro corre su binari nuovi – Stiamo realizzando importanti lavori di rinnovo sulla nostra rete ferroviaria per offrirvi un servizio più efficiente. Dal 5 maggio al 10 settembre 2025, la ... 🔗trmtv.it

Fal, dal 5 maggio al 10 settembre stop ai treni tra Altamura e Matera per lavori sulla rete - MATERA - Dal 5 maggio al 10 settembre 2025, la circolazione ferroviaria sulla tratta Altamura - Matera sarà temporaneamente interrotta e i treni saranno sostituiti con autobus, ad annunciarlo sono le ... 🔗lagazzettadelmezzogiorno.it