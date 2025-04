Lavori sulla linea Torino-Modane | modifiche alla circolazione dei treni e bus tra Bardonecchia e Bussoleno

linea ferroviaria Torino-Modane nella tratta tra Bussoleno e Salbertrand. I Lavori sono di potenziamento infrastrutturale e in parte preparatori all’attrezzaggio della linea con il sistema. 🔗 Torinotoday.it - Lavori sulla linea Torino-Modane: modifiche alla circolazione dei treni e bus tra Bardonecchia e Bussoleno Proseguono le attività programmate a cura di Rete Ferroviaria Italiana, società del gruppo FS, lungo laferroviarianella tratta trae Salbertrand. Isono di potenziamento infrastrutturale e in parte preparatori all’attrezzaggio dellacon il sistema. 🔗 Torinotoday.it

