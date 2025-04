Lavori strategici per il futuro Prato è pronta per limitare i disagi

disagi con il rischio di rubinetti a secco in area pratese, che ricade in zona rossa, ma un ’sacrificio’ e qualche disservizio da sostenere nonostante tutto perché il maxi cantiere fiorentino consentirà di "rinnovare e potenziare un ulteriore tratto della cosiddetta ’Autostrada dell’Acqua’", infrastruttura vecchia di 50 anni che aveva necessità di essere aggiornata. Un’opera che potrà garantire "nel tratto interessato una ridondanza delle infrastrutture che permetterà in futuro di gestire interruzioni su uno dei tratti senza che si creino disservizi sul territorio e che si realizza contestualmente alla costruzione della linea tramviaria per Bagno a Ripoli", fano sapere da Publiacqua.Un intervento necessario ed indispensabile per la partecipata che consente di rendere ancora più moderno il sistema idrico per il vasto bacino di utenza dell’area metropolitana Firenze-Prato-Pistoia. 🔗 Lanazione.it - "Lavori strategici per il futuro". Prato è pronta per limitare i disagi Tre giorni di possibilicon il rischio di rubinetti a secco in area pratese, che ricade in zona rossa, ma un ’sacrificio’ e qualche disservizio da sostenere nonostante tutto perché il maxi cantiere fiorentino consentirà di "rinnovare e potenziare un ulteriore tratto della cosiddetta ’Autostrada dell’Acqua’", infrastruttura vecchia di 50 anni che aveva necessità di essere aggiornata. Un’opera che potrà garantire "nel tratto interessato una ridondanza delle infrastrutture che permetterà indi gestire interruzioni su uno dei tratti senza che si creino disservizi sul territorio e che si realizza contestualmente alla costruzione della linea tramviaria per Bagno a Ripoli", fano sapere da Publiacqua.Un intervento necessario ed indispensabile per la partecipata che consente di rendere ancora più moderno il sistema idrico per il vasto bacino di utenza dell’area metropolitana Firenze--Pistoia. 🔗 Lanazione.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ne parlano su altre fonti

Publiacqua, lavori tra Firenze e Prato: erogazione a rischio sabato 10 e domenica 11 maggio. Ecco le zone interessate - Publiacqua informa con una nota che il cantiere che a Firenze sta potenziando la cosiddetta 'autostrada dell'acqua', la posa delle nuove condotte nel tratto tra viale Matteotti e Piazza Beccaria, "arriva a uno snodo cruciale" e tra il 9 e l'11 maggio 2025 le operazioni impatteranno su dieci comuni con possibili disservizi alla rete idrica L'articolo Publiacqua, lavori tra Firenze e Prato: erogazione a rischio sabato 10 e domenica 11 maggio. 🔗.com

Una stazione completamente rinnovata: "Estate di disagi, ma sono lavori strategici" - Più lunga e più luminosa, con un sottopasso più largo e senza passaggio a livello. È il futuro della stazione di Abbadia Lariana in vista delle Olimpiadi invernali di Milano – Cortina 2026. Il prezzo da pagare, come lungo tutta la linea Lecco – Sondrio – Tirano, è lo stop ai treni per tre mesi quest’estate e il passaggio di decine di autobus avanti e indietro. "Si annuncia un’estate calda sul piano dei trasporti, a causa dell’annunciata interruzione per 90 giorni, dal 15 giugno al 14 settembre 2025, del servizio ferroviario tra Lecco e Tirano per lavori di potenziamento della linea – spiega ... 🔗ilgiorno.it

Xi Jinping: Rafforzare i legami strategici con i Paesi vicini per un futuro condiviso - La Cina rafforzerà "i legami strategici con i Paesi vicini" al fine di gestire "in modo appropriato" le divergenze e "di rafforzare le catene di approvvigionamento". Il presidente Xi Jinping, nelle sue prime dichiarazioni pubbliche dopo l'escalation della guerra commerciale con gli Usa, ha invitato "a costruire una comunità con un futuro condiviso" nella regione e a impegnarsi "ad aprire nuove strade per il lavoro di buon vicinato". 🔗quotidiano.net

Cosa riportano altre fonti

Lavori strategici per il futuro. Prato è pronta per limitare i disagi; Pistoia-Prato, bando “Formazione e Lavoro 2025”: 82 mila euro per giovani e imprese; Tramvia: approvato il progetto definitivo per la tratta Peretola–Sesto Fiorentino; Firenze, Empoli e Prato al lavoro sulle nuove proposte d’indirizzo per Alia Multiutility, dopo le dimissioni di Irace da dg Estra. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

"Lavori strategici per il futuro". Prato è pronta per limitare i disagi - Il presidente Perini sottolinea l’importanza degli interventi fatti in questi anni, adesso grazie anche al Pnrr ... 🔗lanazione.it

Lavori sulla rete idrica, possibili disagi per 350mila residenti: ecco dove l’acqua sarà a rischio - Il cantiere di Publiacqua a Firenze potrebbe creare disservizi anche nelle province di Prato e Pistoia oltre che nella città metropolitana ... 🔗msn.com

10 lavori del futuro che ancora non esistono (ma potrebbero arrivare molto presto con la AI) - Scopri 10 lavori del futuro che oggi non esistono, ma che nasceranno grazie all’intelligenza artificiale e alle nuove tecnologie. Quando pensiamo al futuro del lavoro, ci viene naturale chiederci ... 🔗lavoroediritti.com