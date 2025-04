L' Avellino ospita il Padova il Partenio si prepara al debutto in Supercoppa I lupi verso la prima cessione

Avellino di Raffaele Biancolino, al lavoro in vista dell’esordio nella Supercoppa di Lega Pro. La formazione irpina, reduce da undici successi consecutivi in campionato, punta a chiudere la stagione con un altro trofeo. Il triangolare metterà di fronte le. 🔗 Avellinotoday.it - L'Avellino ospita il Padova, il Partenio si prepara al debutto in Supercoppa. I lupi verso la prima cessione È tornato in campo questa mattina l’di Raffaele Biancolino, al lavoro in vista dell’esordio nelladi Lega Pro. La formazione irpina, reduce da undici successi consecutivi in campionato, punta a chiudere la stagione con un altro trofeo. Il triangolare metterà di fronte le. 🔗 Avellinotoday.it

L'Avellino ospita il Crotone, obiettivo tre punti al Partenio: le ultime e dove vederla - Il passo falso di Foggia è un lontano ricordo, l’Avellino ritrova il Partenio-Lombardi e ospita il Crotone per la ventisettesima giornata del campionato di Serie C. I lupi, chiamati a riscattare la sconfitta rimediata allo Zaccheria, vogliono riprendere il proprio cammino per restare in scia... 🔗avellinotoday.it

Avellino-Padova, la Supercoppa debutta al Partenio-Lombardi: regolamento e date - Un campionato dominato, il record di undici vittorie consecutive eguagliato e la Serie B che attende. La straordinaria stagione dell’Avellino, protagonista di una rimonta incredibile sulle rivali, non è ancora finita: il gruppo di Raffaele Biancolino tornerà in campo per disputare la Supercoppa... 🔗avellinotoday.it

SuperCoppa Serie C, il sorteggio: sarà Avellino-Calcio Padova. Biancoscudati in trasferta sabato 3 maggio - PADOVA - Sarà Avellino (Unione Sportiva Avellino 1912) la prima avversaria del Calcio Padova per la SuperCoppa Serie C. Con ancora addosso l'adrenalina per la promozione in Serie ... 🔗ilgazzettino.it

Il Partenio è sold out, l’Avellino vuole tutto: c’è la Supercoppa - Si va verso il quarto 'sold out' di fila allo stadio Partenio per la gara di sabato, in programma alle ore 19 contro il Padova, primo match della Supercoppa di Lega Pro. Dopo la riunione del Gruppo Op ... 🔗msn.com

Avellino insaziabile: i tifosi chiedono il nuovo stadio Partenio subito - La società irpina prepara ulteriori investimenti tecnici per adeguare l’organico e il ds Aiello è al lavoro, ma l’impianto va ammodernato ... 🔗msn.com