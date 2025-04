L’autorità finanziaria UE sotto accusa | avrebbe bloccato un’indagine sul suo ex presidente

presidente della Corte dei conti europea Klaus Heiner Lehne aveva percepito più di 300.000 euro in benefit dichiarando di risiedere in Lussemburgo, dove ha sede l’organismo, senza però viverci realmente. Heiner Lehne aveva negato le accuse.Ora la Procura europea (EPPO), che ha aperto un’indagine penale nel 2022, accusa la Corte dei conti di aver bloccato i suoi sforzi per indagare su tali accuse.Lunedì l’EPPO ha annunciato di aver avviato un procedimento legale contro la Corte dei conti presso la Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) che ha sede a Lussemburgo, sostenendo che l’organo di controllo ha respinto i suoi sforzi di intervistare il suo personale e di fare ricerche nei suoi archivi elettronici.“Questa ripetuta mancanza di cooperazione da parte della Corte dei conti europea ha impedito all’EPPO di compiere qualsiasi progresso nella sua indagine”, ha scritto l’EPPO in un comunicato stampa. 🔗 Quotidiano.net - L’autorità finanziaria UE sotto accusa: avrebbe bloccato un’indagine sul suo ex presidente Il quotidiano francese Libération aveva riferito già nel 2021 che l’alloradella Corte dei conti europea Klaus Heiner Lehne aveva percepito più di 300.000 euro in benefit dichiarando di risiedere in Lussemburgo, dove ha sede l’organismo, senza però viverci realmente. Heiner Lehne aveva negato le accuse.Ora la Procura europea (EPPO), che ha apertopenale nel 2022,la Corte dei conti di averi suoi sforzi per indagare su tali accuse.Lunedì l’EPPO ha annunciato di aver avviato un procedimento legale contro la Corte dei conti presso la Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) che ha sede a Lussemburgo, sostenendo che l’organo di controllo ha respinto i suoi sforzi di intervistare il suo personale e di fare ricerche nei suoi archivi elettronici.“Questa ripetuta mancanza di cooperazione da parte della Corte dei conti europea ha impedito all’EPPO di compiere qualsiasi progresso nella sua indagine”, ha scritto l’EPPO in un comunicato stampa. 🔗 Quotidiano.net

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Cosa riportano altre fonti

Autostrade: Autorità di bacino monitora Gronda di Genova. Sotto osservazione i lavori su stabilità, rischio alluvioni, risorsa idrica - I tecnici di Autostrade per l'Italia hanno presentato, a Firenze, all’Autorità di bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale, guidata dal segretario generale Gaia Checcucci, il progetto del nodo autostradale della “Gronda” di Genova. Si tratta di un'opera autostradale di particolare complessità e di rilevanza strategica per il sistema infrastrutturale del Paese, che consentirà di risolvere le criticità di collegamento che affliggono il nodo di Genova L'articolo Autostrade: Autorità di bacino monitora Gronda di Genova. 🔗.com

Italia leader in Ue per scorte di gas, Germania sotto il 30% - Le scorte di gas in Germania sono scese sotto al 30%, mentre l'Italia resiste sopra al 45% e si conferma primo paese dell'Ue. Lo si evince dai dati diffusi da Gas Europe Infrastructure, l'associazione che raggruppa i gestori nazionali delle reti europee. Allo scorso 16 marzo l'Europa è al 34,34% degli stoccaggi a 399,42 TWh. L'Italia si conferma primo paese con il 45,82% a 91,66 TWh, seguita dalla Germania, in condizioni normali primo paese per capacità di stoccaggio, le cui riserve sono al 29,58% a 74,15 TWh. 🔗quotidiano.net

Giorgia Meloni vuol cambiare nome al piano di riarmo Ue: «Si chiami Defend Europe». E sugli 800 miliardi «virtuali» Von der Leyen finisce sotto tiro - «Il concetto di difesa in Europa è un concetto un tantino più ampio della parola riarmo. Credo che la parola riarmo non sia la parola adatta per parlare di quello che stiamo facendo». Giorgia Meloni lo aveva detto ai colleghi europei, presente anche Ursula von der Leyen, già al Consiglio europeo di giovedì scorso chiamato a discutere a caldo il piano della Commissione per rilanciare le capacità di difesa Ue. 🔗open.online

Ne parlano su altre fonti

L'autorità di vigilanza finanziaria dell'UE è accusata di aver bloccato una indagine penale sul suo ex presidente; Rischi e vulnerabilità del sistema finanziario UE: rapporto ESAs; Cronistoria: azione dell'UE contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo; Lotta all’impiego dei capitali illeciti: la nuova autorità europea antiriciclaggio. 🔗Cosa riportano altre fonti