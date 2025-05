Lautaro risentimento ai flessori della coscia sinistra | in quanto tempo si recupera solitamente?

Napoli ed Inter, di fatto, stanno dando vita ad una lotta scudetto davvero incredibie. Gli azzurri, infatti, hanno adesso tre punti di vantaggio sulla 'Beneamata' a quattro giornate dalla fine.L'Inter, però, dal canto suo sta giocando in questi minuti la semifinale di andata contro il Barcellona. Il risultato è di adesso sul 3-3, ma Simone Inzaghi è stato costretto a sostituire Lautaro Martinez nel corso dell'intervallo.Inter, ecco quando tornerà Lautaro Martinez: la diagnosiCome comunicato dallo stesso club nerazzurro, infatti, l'attaccante argentino ha riportato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. In casa Inter, di fatto, c'è ora tantissima ansia per sapere quando tornerà a disposizione Lautaro Martinez.

Si ferma Lautaro Martinez: risentimento ai flessori della coscia sinistra. I tempi di recupero - Nel pareggio spettacolare per 3 a 3 contro il Barcellona nella semifinale di andata di Champions League, l’Inter esce dal campo con la consapevolezza di potersi giocare il passaggio alla finale nel suo San Siro. Ma rischia di farlo senza il suo capitano: Lautaro Martinez ha alzato bandiera bianca al 43esimo del primo tempo. Anzi, ha stretto i denti fino all’intervallo, ma poi ha dovuto lasciare il campo a Taremi per infortunio. 🔗ilfattoquotidiano.it

