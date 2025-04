Lautaro Martínez riceve Premio Stampa Estera 2025 | Felice e onorato per questo riconoscimento

Lautaro Martínez, è stato insignito del Premio Stampa Estera 2025 come Miglior Atleta Straniero in Italia, riconoscimento conferito annualmente dall’Associazione della Stampa Estera in Italia. Il prestigioso Premio, istituito nel 1991, celebra le eccellenze dello sport scelte attraverso il voto dei giornalisti stranieri accreditati nel Paese. L’edizione 2025 ha voluto rendere omaggio alle imprese sportive più significative dell’anno 2024, in un’edizione che ha visto trionfare il talento, la dedizione e lo spirito sportivo. I riconoscimenti sono stati attribuiti da un comitato composto da Dundar Kesapli, Elizabeth Missland, Baris Seckin, Alba Kepi e Maarten van Aalderen, tutti soci dell’Associazione della Stampa Estera in Italia, che hanno selezionato e votato sei protagonisti dello sport italiano e internazionale, tra cui lo stesso Lautaro Martínez. 🔗 .com - Lautaro Martínez riceve Premio Stampa Estera 2025: “Felice e onorato per questo riconoscimento” (Adnkronos) – Il capitano dell’Inter,, è stato insignito delcome Miglior Atleta Straniero in Italia,conferito annualmente dall’Associazione dellain Italia. Il prestigioso, istituito nel 1991, celebra le eccellenze dello sport scelte attraverso il voto dei giornalisti stranieri accreditati nel Paese. L’edizioneha voluto rendere omaggio alle imprese sportive più significative dell’anno 2024, in un’edizione che ha visto trionfare il talento, la dedizione e lo spirito sportivo. I riconoscimenti sono stati attribuiti da un comitato composto da Dundar Kesapli, Elizabeth Missland, Baris Seckin, Alba Kepi e Maarten van Aalderen, tutti soci dell’Associazione dellain Italia, che hanno selezionato e votato sei protagonisti dello sport italiano e internazionale, tra cui lo stesso. 🔗 .com

