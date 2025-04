Lautaro Martinez costretto al cambio in Barcellona-Inter Entra Taremi

Lautaro Martinez è uscito dal campo al termine del primo tempo di Barcellona-Inter a causa di un problema muscolare. Al suo posto Mehdi Taremi.LA NOTIZIA – Lautaro Martinez è costretto a rinunciare ad aiutare la sua squadra nel difficile e delicato secondo tempo di Barcellona-Inter. Il calciatore argentino, dopo un dribbling su Dani Olmo, si è fermato ed è uscito momentaneamente dal campo a causa di un problema muscolare. Il capitano nerazzurro è poi riEntrato in campo, così da evitare di consumare uno slot prima del termine del primo tempo. All'Intervallo, il tecnico Simone Inzaghi lo ha sostituito con Mehdi Taremi. L'auspicio è che i nerazzurri possano riavere al più presto il proprio numero 10, soprattutto in vista del ritorno delle semifinali previsto martedì 6 maggio.

