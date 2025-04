Lautaro Martinez a Prime Video | Prima di questa partita ci siamo detti una cosa Tifosi siate ottimisti perché…

Lautaro Martinez, capitano dell'Inter, ha parlato a Prime Video verso l'andata delle semifinali di Champions League col Barcellona. Le sue parole: «Abbiamo analizzato tutto, abbiamo parlato tantissimo tra di noi perché un periodo così non ci capitava da tanto tempo, perdere tre partite di fila: ce lo siamo detti, ora dobbiamo scendere in campo con la mentalità giusta perché siamo una grande squadra. Se l'Inter ha ancora benzina? Sì, sì, quello sicuramente: abbiamo voluto arrivare fino in fondo a tutto. Più partite giochi, meglio è: dobbiamo fare il nostro lavoro, cancellare quello che è successo e andare avanti. Ripartire da "los huevos"? Sì, è una cosa in più che deve esserci sempre in campo: se hai più voglia dell'avversario, hai più possibilità di vincere.

