Lautaro a TNT Sports | Si è parlato molto di noi la verità è che il gruppo sta bene Ecco come fermare il Barcellona

Lautaro Martinez, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel giorno della semifinale d'andata contro il Barcellona

Intervistato da TNT Sports Brasil nel giorno di Barcellona Inter, semifinale d'andata di Champions League, il capitano dei nerazzurri Lautaro Martinez ha parlato così.

come fermare YAMAL E RAPHINHA? – «come abbiamo fermato il Bayern e il City, come abbiamo fatto con altre grandi squadre in grandi stadi. Cercheremo di fare quello che abbiamo preparato e analizzato. Quando avremo il pallone dovremo fare il nostro lavoro, che non abbiamo fatto nelle ultime partite dove abbiamo rimediato 3 sconfitte. Si è parlato molto di noi, la verità è che il gruppo sta bene e abbiamo molta forza, volontà ed entusiasmo per questa partita».

QUOTE Barcellona INTER – È il momento della verità: l'Inter è ospite del Barcellona al Camp Nou nella gara di andata di andata delle semifinali di Champions League dopo essere incappato in tre ko di fila tra campionato e Coppa Italia.

