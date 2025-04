Laurienté torna in Serie A ma è pronto a farlo con una maglia diversa | le ultime sul Milan

`Lo ammetto. L`estate scorsa avevo contatti con alcuni club importanti (Lazio su tutti, ndr), avrei preferito partire. Penso mi si possa capire.. 🔗 Calciomercato.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Allegri torna ad allenare in Serie A? L’ex Juve è il candidato principale per quella panchina ed è pronto a dire sì! Cosa accade adesso - di Redazione JuventusNews24Allegri torna ad allenare in Serie A? Le ultimissime indiscrezioni sul futuro dell’ex tecnico della Juve: i dettagli Come riportato dal Corriere della Sera, se Igli Tare, ormai in pole, diventerà effettivamente il nuovo direttore sportivo del Milan (ieri incontro di 4 ore molto proficuo con Giorgio Furlani a Roma) il prossimo allenatore del club rossonero sarà con ogni probabilità Massimiliano Allegri. 🔗juventusnews24.com

Kessiè torna in Serie A, che colpo: Milan tradito - Franck Kessié può tornare in Serie A al termine dell’esperienza in Saudi League con l’Al Ahli In una stagione tutt’altro che soddisfacente per il Milan, inevitabili sono stati i paragoni con le formazioni del recente passato rossonero. Si è discusso, in particolare, se l’attuale organico a disposizione di Conceicao sia superiore o meno quello che vinse lo Scudetto con Pioli. Kessiè torna in Serie A, che colpo: Milan tradito – Tvplay. 🔗tvplay.it

Sarri torna in Serie A? Una rivale pensa all’ex Juve: è in cima alla lista per la prossima stagione - di Redazione JuventusNews24Sarri torna in Serie A? Una rivale pensa all’ex Juve, si tratta del Milan in piena crisi anche con Conceicao Come riferito da Alfredo Pedullà, il Milan potrebbe ripensare a Maurizio Sarri per la panchina della prossima stagione. I rossoneri lo avevano già messo in cima alla lista nei giorni dell’addio a Fonseca. Con Conceicao già in discussione, riecco che spunta il tecnico toscano. 🔗juventusnews24.com