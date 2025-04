L' attrice britannica 40enne da un mese ruba la scena nel parterre affollato di star con il caschetto nuovo e il rossetto rosso più chic in circolazione

Villa d'Este, 29 aprile 2025. Sullo splendido sfondo del Lago di Como, sfila la collezione di Chanel Cruise. Ma tutti i flash sono per la star 40enne Keira Knightley, che ruba la scena alle tante celebrity presenti all'evento. Con un beauty look esatto punto di incontro tra eleganza senza tempo e tendenze contemporanee. Keira Knightley, la diva dallo stile romantico e vaporoso X Keira Knightley, eterna musa di ChanelLa liason tra la protagonista di Black Doves e la maison di alta moda francese è un'eterna luna di miele.

