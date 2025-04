L’attività fisica può aiutare anche contrastare gli effetti dannosi dei trattamenti anti-cancro

L’attività fisica può aiutare anche contrastare gli effetti dannosi dei trattamenti anti-cancro, come le conseguenze a carico del cuore o dei nervi e la cosiddetta ‘nebbia mentale, un effetto spesso associato alla chemioterapia. È l’ipotesi che sostiene uno studio coordinato da ricercatori dello Shengjing Hospital di Shenyang, in China, pubblicato sul British Journal of Sports Medicine.Il tema dell’esercizio fisico per le persone colpite da tumore è stato a lungo dibattuto: sottoposti spesso a terapie debilitanti i pazienti, in alcuni casi, hanno poca energia. Oggi, spiegano i ricercatori, L’attività fisica “è considerata sicura e raccomandata a tutte le persone affette da cancro”. Per esempio, continuano, “l’American Society of Clinical Oncology raccomanda che le persone affette da cancro integrino esercizi aerobici e di resistenza“. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - “L’attività fisica può aiutare anche contrastare gli effetti dannosi dei trattamenti anti-cancro” Che muoversi fosse salutare era noto, mapuòglidei, come le conseguenze a carico del cuore o dei nervi e la cosiddetta ‘nebbia mentale, un effetto spesso associato alla chemioterapia. È l’ipotesi che sostiene uno studio coordinato da ricercatori dello Shengjing Hospital di Shenyang, in China, pubblicato sul British Journal of Sports Medicine.Il tema dell’esercizio fisico per le persone colpite da tumore è stato a lungo dibattuto: sottoposti spesso a terapie debiliti pazienti, in alcuni casi, hanno poca energia. Oggi, spiegano i ricercatori,“è considerata sicura e raccomandata a tutte le persone affette da”. Per esempio, continuano, “l’American Society of Clinical Oncology raccomanda che le persone affette daintegrino esercizi aerobici e di resistenza“. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

Approfondimenti da altre fonti

L’attività fisica in gravidanza può facilitare il travaglio? La risposta dell’esperta - Una moderata attività fisica in gravidanza comporta indiscussi benefici per la salute materna e del feto, ma può anche influire sulla durata e l’intensità del travaglio? Fanpage.it ne ha parlato con Antonella Nespoli, ricercatrice dell’Università di Milano Bicocca.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Un cucchiaio di burro può davvero aiutare il tuo bambino a dormire? Cosa dicono gli esperti - Certi genitori proverebbero di tutto pur di far addormentare i figli, tra giri interminabili in auto e rumori bianchi, ma ultimamente i rimedi apparentemente più facile sembrano trovarsi nei trend sui social. Uno degli ultimi, diffuso su TikTok, è dare ai bambini un cucchiaio di burro prima di andare a letto. Il cosiddetto trucco del sonno grazie al burro avrebbe avuto inizio con i genitori statunitensi prima di arrivare nel Regno Unito e in Nuova Zelanda. 🔗gravidanzaonline.it

L’attività del Sole può causare i terremoti? Cosa dice lo studio che collega il calore all’attività sismica - Il calore del Sole potrebbe influire sull’attività sismica della Terra, seppur in modo marginale rispetto al movimento delle placche tettoniche: secondo i ricercatori, le fluttuazioni di temperatura che alterano gli strati superiori della crosta terrestre rappresentano un potenziale fattore scatenante dei terremoti superficiali. Tenere conto di queste fluttuazioni potrebbe aiutare a formulare previsioni sui terremoti. 🔗fanpage.it

Cosa riportano altre fonti

