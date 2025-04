L’attivismo di Parolin e i cardinali che non escono dalle loro camere

cardinali che non sono abituati al clima che si respira a Roma, la situazione che vivono deve essere sembrata simile ad un girone infernale. Il gran gesto del cardinale Angelo Becciu, che ha deciso di rinunciare a votare in Conclave per evitare di creare ulteriori spaccature, si apre ora il periodo delle grandi discussioni sul futuro della Chiesa. Sono arrivati centoventi cardinali elettori, due non dovrebbero esserci per ragioni di salute, e fa un totale di 133 porporati che entreranno in Cappella Sistina. Il caso Becciu lascia comunque degli strascichi. Il cardinale Pietro Parolin, segretario di stato uscente, entra in Sistina come il grande favorito. Eppure, il suo attivismo recente, sia sul caso Becciu (è stato lui a mostrare le lettere del Papa) sia sul piano diplomatico (un incontro con i crismi del bilaterale con Zelensky in Segreteria di stato, l'accoglienza delle delegazioni al funerale del Papa quando non è nemmeno sottodecano come lo era Sodano nel 2005) non può non destare l'attenzione.

